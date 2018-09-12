Мэрия Самары возьмет кредиты на 1,7 миллиарда рублей
12 сентября 2018 11:10
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Чиновники областной столицы ищут банки, которые готовы предоставить городу сразу три крупных кредита. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Победители торгов на предоставление кредита должны будут открыть две линии займов по 500 миллионов рублей и одну на 690 693 700 рублей. Таким образом, общая сумма долговых обязательств мэрии составит больее 1 миллиарда 690 тысяч рублей. Власти планируют вернуть деньги в течение двух лет.
— Кредиты направят на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, — говорится на сайте госзакупок.
Администрация рассчитывает на минимальную процентную ставку — 8,25%. В таком случае банки получат от мэрии около 279 миллионов рублей прибыли, и это несмотря на то, что городские власти уже получили кредит в 2 миллиарда рублей, пишет 63.ру.
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