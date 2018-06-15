Маломобильным гражданам помогают добраться до стадиона «Самара Арена» и Фестиваля болельщиков FIFA

В Самаре на время ЧМ-2018 для работы с маломобильными гражданами созданы три пункта транспортной помощи. Пункты организованы для доставки болельщиков от конечных остановок шаттлов до стадиона «Самара Арена» и Фестиваля болельщиков FIFA. Пункты расположены:- у стадиона «Локомотив» (ул. Спортивная / Красноармейская),- у площади Революции,- у площади Славы.График работы пунктов – с 14 июня по 15 июля, с момента открытия до закрытия входных групп Фестиваля болельщиков, за исключением 7 неигровых дней, когда матчи проводиться не будут (29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля).Пункты оснащены всем необходимым. Также здесь можно получить консультативную помощь, ознакомиться с информацией по движению транспорта в период ЧМ-2018 и мероприятиями, проводимыми в городе.Также в период ЧМ-2018 организовано два пункта «Доступный пляж» на набережной Волги: Некрасовском спуске и между улиц Полевой и Маяковского. Они работают ежедневно с 12.00 до 21.00.Здесь организован настил с переходом в металлический пандус для съезда в воду, скамейки, зонты, раздевалки, специализированный туалет.. Для отдыха гражданам с ограниченными возможностями на каждой пляжной зоне предоставляется: плавательное кресло, шезлонги, матрас для плавания и отдыха.Всего на пять специализированных пунктах работают 86 специально обученных волонтеров, и задействовано семь единиц специализированного автотранспорта с подъемным устройством.Стоит отметить, что с 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 работает многоканальный справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам: 8-800-222-82-78, сообщает пресс-служба горадминистрации.