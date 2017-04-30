МЧС Самарской области напоминает о том, что палы сухой травы опасны!
30 апреля 2017 18:21
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По данным Приволжского УГМС в Самарской области установилась относительно жаркая погода - до +25 градусов и продержится она в течение ближайших 3 дней. В связи с чем, вероятность возникновения палов прошлогодней сухой травы значительно возросла. Загорания сухой травы опасны переходами на леса, торфяники, линии электропередач, дачные поселки и населенные пункты. Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров по всей нашей стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное количество прочих построек. В огне травяных палов ежегодно гибнут десятки людей. В настоящее время на территории Самарской области уже зафиксированы очаги загораний сухой травы, на местах работают пожарно-спасательные подразделения.
Причина таких загораний — отсутствие осадков и пресловутый человеческий фактор. Граждане наводят порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы — основная причина лесных пожаров. Кроме того, в связи с повышенной рекреационной нагрузкой — степени непосредственного влияния отдыхающих людей (рыболовов, туристов, охотников и т. п., их транспортных средств и др. на природные комплексы) — наиболее уязвимы для огня городские леса и доступные для населения лесные массивы. В связи с этим органами надзорной деятельности тщательно проверяется противопожарное обустройство населенных пунктов, объектов экономики, летнего отдыха детей и подростков, дачных садоводческих обществ, расположенных в лесах или на прилегающих к ним территориях. Если вы обнаружили пожар - необходимо немедленно позвонить по сотовому телефону на номер 101, принять меры по его ликвидации и одновременно, если есть возможность, отправить кого-либо в ближайший населенный пункт за помощью.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о том, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим.
Введен запрет на:
- проведение сельскохозяйственных палов;
- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;
- выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.
Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте осторожность при обращении с открытыми источниками огня. Не разжигайте костры на природе, не жгите сухую траву! Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. Помните – природные пожары большей частью возникают по вине человека, сообщает пресс-служба облМЧС.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
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