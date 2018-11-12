Лучшего студента года назвали в Самарской области
12 ноября 2018 09:18
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В воскресенье, 11 ноября, в спортивном комплексе МТЛ "Арена" торжественно наградили победителей премии "Студент года-2018". Призы и подарки получили 65 самых успешных студентов региона.
Конкурс "Студент года" проводится в области седьмой раз и традиционно объединяет самых ярких представителей студенческой среды. В этом году участие в отборе приняли 73 вузов и ссузов губернии. Заявки на участие подали 428 человек, из которых жюри отобрало 65 номинантов на победу. При этом оценивалась не только успехи в учебе, но и активная жизненная позиция, научные достижения, участие в культурных спортивных и общественных мероприятиях.
Открыл церемонию глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что студенчество является неотъемлемым участников всех важных событий в жизни региона: "Студенты активно включились в проведение Чемпионата мира по футболу — устроили на улицах Самары настоящий карнавал. Также в этом году все студенчество области отметило 100-летие вузовского образования. Порадовал перспективными проектами и молодежный форум "IВолга", где приняли участие студенты со всей России, — рассказал губернатор.— Я уверен, что среди вас есть настоящие звезды. В прошлом году одним из победителей конкурса стал Михаил Воронцов, который в этом году одержал победу в EuroSkills 2018".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно студенты подчас создают творческую, научную, общественную повестку региона, делают все, чтобы в нем было интересно жить, учиться и работать. "Уже совсем скоро в ваших руках будет судьба нашего региона. И я уверен, что это надежные, грамотные, профессиональные руки", — сказал губернатор.
После приветствия началась церемония награждения. Победителей выбирали в 12 номинациях. Награды ребятам вручали председатель губернской думы Геннадий Котельников, Дизайнер Мария Горячева, лидер Самарского движения КВН Сергей Ларионов, глава Самары Елена Лапушкина и другие известные люди региона.
Сами победители не скрывали своей радости. Студент Самарского энергетического колледжа Никита Сальников стал лучшим в номинации "Студенческий лидер ссуза". В колледже он возглавляет студенческий совет и одновременно является зампредседателя совета старост Самарской области.
"Быть лидером это не значит строить и организовывать других. Это значит создать такую команду, которая сама готова пойти за тобой на любые поступки и предприятия. У меня такая команда есть", — говорит юноша.
Поздравления принимает и студентка Тольяттинского госуниверситета Екатерина Моисеева. Девушка стала победителем в номинации "Доброволец года". "В основном я занимаюсь культурным волонтерством — организую молодежные фестивали, помогаю библиотекам, привлекаю добровольцев в культурные проекты, — рассказала девушка. — Волонтер — это человек, который отдает людям частичку своей души, и от этого становится только счастливее и богаче".
Чапаевский губернский колледж гордится студенткой Анной Мартыновой. Она не только учится на "отлично", но и успешно участвует в областных и всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. В конкурсе она победила в номинации "Спортсмен года ссуза". "По специальности я учитель начальных классов. Очень люблю эту профессию и достаточно легко совмещаю учебу с тренировками. В дальнейшем я планирую поступить стать учителем физкультуры", — говорит Аня.
На педагога начальных классов учится и студентка Самарского социально-педагогического колледжа Виктория Типикина. Она стала лучшей в номинации "Молодой профессионал года". В этом году девушка стала победителем открытого регионального чемпионата Worldskills Russia и сейчас претендует на участие в национальном финале. "У меня замечательная специальность. Она дает простор для творчества, позволяет созидать не в одиночку, а вместе с детьми, которых я буду воспитывать развивать и обучать", — делится Вика.
В номинации "Студенческая творческая личность" лучшей стала студентка Сызранского колледжа искусств Александра Манахова. Вместе со своей командой девушка ездит по деревням и селам области, собирая народные песни и национальные костюмы. "Я занимаюсь прославлением и сохранением традиций русской пенсии и костюма. Все наши находки можно увидеть в Самарском центре народного творчества", — сказала девушка.
Кульминацией церемонией стало вручение главного приза конкурса. В этом году лучшим студентом года стал студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования Денис Литвинов. Денис — председатель совета старост колледжа, руководитель студенческого волонтерского отряда, организатор и участник молодежных форумов и конкурсов, тим-лидер городских волонтеров на чемпионате мира по футболу. Свою награду он получил из рук Дмитрия Азарова.
"К этому результату я шел три года. Вместе с моей командой мы дни и ночи работали над новыми проектами и мероприятиями. Да, были моменты, когда хотелось опустить руки. Но я сказал себе: я об этом мечтал, я это сделаю и одержу победу", — поделился впечатлениями юноша.
После вручения наград всех участников и гостей конкурса ждало выступление популярной группы Мальбэк и Сюзанна, пишет Волга Ньюс.
Фото: Департамент информационной политики Самарской области.
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