Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук готов идти в политику
16 сентября 2018 13:35
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- Если вы к этому не готовы, то не надо даже сидеть в этом кресле, а я готов... Если на кону будущее твоей страны и ты хочешь его поменять, а потом говорить "я не готов к тому, чтобы открылась моя частная жизнь", тогда не надо об этом говорить вообще, - отметил Вакарчук.
Выступление исполнителя транслируется на сайте конференции, отмечает РИА "Новости".
Вакарчук, заявлявший в прошлом году, что собирается баллотироваться в президенты в 2019-м, часто упоминается в разных президентских рейтингах. При этом СМИ Незалежной ранее писали, что музыкант недавно ездил в Соединённые Штаты "учиться на президента".
Вакарчук в 2007–2008 годах занимал пост депутата Верховной рады Украины, но решил досрочно сложить свои полномочия.
Фото: © Wikipedia/ life.ru
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