Легендарной “Волге” исполнилось 62 года
10 октября 2018 10:07
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В этом году легенде советского автопрома, автомобилю “Волга”, исполняется 62 года. Первые экземпляры седана ГАЗ-21 «Волга» сошли с конвейера Горьковского автомобильного завода 10 октября 1956 года. Эта модель выпускалась до 1970 года, но и по сей день пользуется спросом.
По данным сервиса Юла Авто, Самара вошла в число городов, где проживает большое количество владельцев культового автомобиля. Самой популярной моделью в городе оказалась ГАЗ-31105 “Волга” - 28% предложений на Юла Авто в Самаре. На втором месте - ГАЗ-3110 с долей в 20%. Замыкает тройку самых популярных модификаций “легенды” ГАЗ-31029 с 15% предложений.
Самарцы продают “Волгу” в среднем за 113 450 рублей. Дороже всего оказалась ГАЗ-21. За нее в среднем просят 248 300 рублей. Дешевле всего на Юла Авто в Самаре можно купить ГАЗ - 3110 со средней стоимостью 57 500 рублей.
Самая дорогая “Волга”, выставленная на Юла Авто, находится в Москве. Автомобиль 1965 года выпуска и пробегом 100 тысяч километров продают за 3,2 млн рублей.https://auto.youla.ru/advert/used/gaz/21_volga/prv--467a71212cb16fcb/
“Волги” старше 1960 года выпуска встречаются довольно редко - 60-летних машин меньше 1%. Средний возраст “Волги” в Самаре на Юла Авто составляет 23 года.
Чаще всего самарцы выставляли на продажу белые, серебряные и черные “Волги”. В пятерку самых популярных цветов также вошли серый и бежевый. А реже всего можно встретить красные и пурпурные “Волги”.
Фото pixabay.com
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