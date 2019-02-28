Квартиру в другом регионе можно зарегистрировать, не выезжая из Самарской области

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Зарегистрировать недвижимое имущество, расположенное в другом регионе, жители могут, не выезжая за пределы Самарской области. При этом срок регистрации и размер госпошлины остаются такими же, как если бы заявитель обратился за оформлением самарской недвижимости.Два года назад всем жителям России стала доступна услуга Росреестра, позволяющая зарегистрировать недвижимость, расположенную в любом субъекте Российской Федерации, не выезжая на место нахождения объекта. С этого момента оформить квартиру, например, в Москве или Севастополе стало значительно легче: не надо тратить деньги и время на поездку. Подать заявление можно и в Самарской области: в бумажном варианте по адресу г. Самара, ул. Ленинская, д. 25А, в электронном виде - через сайт Росреестра.К заявлению необходимо приложить все необходимые документы, а также оплатить госпошлину. «Размер государственной пошлины остается таким же, как если бы заявитель регистрировал недвижимость в Самарской области, - говорит начальник отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Фомина. – Например, если гражданин обращается за регистрацией прав на квартиру, госпошлина составит 2000 рублей. При этом если документы подаются в электронном виде он оплачивает на 30% меньше. Неизменным остается и срок регистрации: за 7 дней будут зарегистрированы права, за 5 дней осуществляется постановка на кадастровый учет».По данным Управления Росреестра по Самарской области в 2018 году граждане и организации обращались за регистрацией недвижимости по экстерриториальному принципу 7773 раза. Как показывает статистика, заявителей нашего региона больше всего интересовала недвижимость в Москве и Московской области, а также в соседних - Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской – областях. Немало и тех, кто приобретал объекты недвижимости в Ханты-Мансийском автономном округе и городе Севастопль.А вот обращений за оформлением земельных участков, домов, квартир и офисов, расположенных в Самарской области, в два раза меньше, чем экстерриториальных заявлений наших соотечественников. «В прошлом году чаще всего обращались заявители из Московской области и Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Саратовской и Оренбургской областей», - сообщила Елена Фомина.