"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
9 сентября 2018 10:53
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9 сентября Самаре исполняется 432 года. Видеопоздравление родного города от ПФК "Крылья Советов" - на официальном клубном канале.
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