Котлован на ул. Солнечной в Самаре засыпан

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Жилой многоэтажный дом с паркингом мог появиться на ул. Солненчной в г. Самаре. Однако организация стройкой нарушила интересы неопределенного круга лиц, ведь объект капитального строительства должен отвечать требованиям градостроительного законодательства, эксплуатационной и конструктивной надежности здания. Строительство объекта с нарушением градостроительных норм создает опасность причинения вреда в том числе лицам, которые находятся на объекте. А ведь правила застройки и землепользования применяются в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды. Организацией был вырыт котлован под фундамент объекта капитального строительства, тем самым созданы условия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Разрешения на строительство у организации не было.На земельном участке велись строительные работы, относимые законом к источнику повышенной опасности и поэтому представляющие собой реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, а также свидетельствует о причинении вреда жизни и здоровью граждан в будущем, суд обязал организацию привести земельный участок в первоначальное состояние.В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП России по Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении должника — организации об обязании ее привести земельный участок, расположенный в Промышленном районе г. Самары по ул. Солнечной, в первоначальное состояние, существовавшее до выдачи разрешения на строительство в соответствии со строительными нормами и правилами.Должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, судебными приставами — исполнителями было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Должник продолжил уклоняться от исполнения решения суда. Тогда он был привечен судебными приставами к административной ответственности.Должник тянул с исполнением решения суда. В результате судебные приставы более 20 раз привлекали его к административной ответственности на общую сумму в 1 миллион 410 тысяч рублей.В результате проведенной работы судебным приставам Самарской области результат был достигнут — котлован засыпан, земельный участок приведен в первоначальное состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Для засыпки котлована должнику потребовалось около 10 тысяч кубометров земли. Площадь спорного земельного участка составила свыше 2 тысяч квадратных метров, сообщает сайт самарских судебных приставов.