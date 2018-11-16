Команда «Молодежки ОНФ» представила студентам Самарского университета свои проекты

12

Участники «Молодежки ОНФ» провели презентацию своих проектов на встрече с учащимися Самарского университета, рассказали о деятельности команды, поделились успехами и планами на будущее. Во встрече приняло участие около 300 студентов высшего учебного заведения.«Команде «Молодежки ОНФ» чуть больше года, но уже сделано немало настоящих добрых дел. Это всероссийские акции и мероприятия, командообразующий форум «Рубеж», который проходил в Калужской области. Благодаря «Молодежке ОНФ» мы не просто познакомились и узнали друг друга, мы стали большой семьей, и теперь в каждом регионе у нас есть друзья с похожими мыслями о том, как сделать нашу страну лучше. Мы хотим, чтобы активных ребят стало больше», – пояснил участник команды «Молодежки ОНФ» в Самарской области Сергей Борзенков.Общественники рассказали об участии во всероссийских акциях «Молодежки ОНФ», таких как «Герои среди нас», «Россия в каждом доме», «Уличный красава», «В армию на денек», «Уха на всю страну» и многих других, а также представили проекты, которые они реализуют по всей стране – «Связь поколений», «Не жди перемен! Твори перемены!», «Знай наших» и пр.«В рамках проекта «Безопасность детства» мы проводили мониторинг детских дворовых площадок, пришкольных территорий, игровых площадок в детских садах на предмет их безопасности. И затем своими силами, где это возможно, проводили косметический ремонт площадок во дворах, красили и ремонтировали скамейки, качели. Совсем недавно на субботнике в парке ребята убирали листву и сажали новые деревья и кустарники. В одном из самарских дворов помогли сделать футбольную площадку. Так участники команды «Молодежки ОНФ» стараются конкретными делами делать жизнь лучше здесь и сейчас», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Самарской области Михаил Дубасов.В мероприятии принял участие член регионального штаба ОНФ в Самарской области, доверенное лицо Владимира Путина Вадим Нуждин. Он рассказал студентам университета о роли молодежи в гражданском обществе, о взаимодействии органов власти с Народным фронтом, а также рассказал о том, как бороться с коррупцией и расточительством в рамках проекта ОНФ «За честные закупки».«Молодежка ОНФ» сегодня пробует разные направления, чтобы понять, какой проект окажется наиболее востребован, что стоит развивать, куда прикладывать усилия, какая тема требует усиления общественного внимания. Думаю, что это очень полезная практика, которая обязательно даст свои результаты», – подчеркнул Нуждин.Самарская команда «Молодежки ОНФ» продолжит подобные встречи со студентами. Следующую презентацию своей деятельности общественники планируют провести в Самарском медицинском университете.