Каждого пятого самарца хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу
19 января 2018 09:48
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В некоторых компаниях при приеме на работу обращают внимание не только на профессиональные качества специалиста, но и на его знак зодиака. Сайт по поиску работы Зарплата.ру заинтересовался, как часто самарцы слышали от работодателя вопрос: «Кто вы по гороскопу?». В опросе приняло участие 990 жителей Самары с 8 по 18 января 2018.
Опрос показал, что 71% жителей Самары верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 37% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 35% - время от времени, 16% - читают гороскопы регулярно, а 13% - совсем не читают.
Каждого пятого горожанина хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу. А 2% опрошенных рассказали, что вопросы на эту тему им задают почти на каждом собеседовании!
Любопытный факт: 2% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Скорпионы и раки – представителям этих знаков зодиака работодатели отказывали чаще всего. Все, кто столкнулись с подобным, считают это несправедливым.
Исследователи заинтересовались, считают ли самарцы, что знаки зодиака влияют на взаимоотношения в коллективе? 36% уверены, что взаимосвязи нет. А вот 37% замечают, что работается им легче с представителями определенного знака зодиака, в то время как с коллегами других знаков трудовые отношения совсем не складываются. Еще 27% затруднились ответить на вопрос – они просто не знают, кто по знаку зодиака их коллеги.
«Обычно HR-специалистам не свойственно делать суждения о кандидатах по его знаку зодиака. Гораздо чаще на это обращают внимания руководители, которые подбирают себе сотрудников в команду. В такой ситуации руководитель может выбрать кандидата-овна только на основании личного комфорта, отодвинув профессиональные качества специалиста на второй план», – прокомментировал руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ру Иван Чирков.
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