Как получить выплату из материнского капитала?

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С 2018 года Пенсионный фонд начинает принимать заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Пенсионный Фонд Самарской области отвечает на самые главные вопросы, которые помогут понять, что такое ежемесячная денежная выплата, каков ее размер и как ее получить.



Кому положена финансовая помощь от государства?

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;

Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;

Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого года.

Как высчитать этот среднедушевой доход семьи?

Несмотря на сложную формулировку, эту сумму легко просчитать. В нашем регионе прожиточный минимум составляет 11 072 рубля на одного человека. Таким образом, размер 1,5-кратного прожиточного минимума в 2018 году будет равен 16 608 рублям. Если семья состоит из четырех человек, доходы не должны превышать сумму 66 432 рублей, если из трех, то общая сумма доходов не должна быть выше 49 824 в месяц. Только в этом случае семьи имеют право на материальную помощь от государства.

Что входит в 1,5-кратную величину прожиточного минимума?

Это расчёт доходов всех членов семьи, полученных в денежной форме. Доходы учитываются до вычета НДФЛ и в том месяце, когда их фактически получили, а не начислили.

Заработная плата, премии;

Пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты;

Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;

Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнение государственных и общественных обязанностей;

Денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества.



Какой размер ежемесячной выплаты в Самарской области?

Размер ежемесячной выплаты в Самарской области будет составлять 9 967 рублей.



Когда можно подать заявление на установление ежемесячной выплаты?

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.



Куда подать заявление?

Клиентская служба ПФР или МФЦ.



Как долго рассматривается заявление?

Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.



Как долго семьи могут рассчитывать на выплату?

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.