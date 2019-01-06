Как избежать детского травматизма зимой?
6 января 2019 13:29
139
Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они иногда становятся причиной травм.
Взрослым следует помнить, что именно они должны научить ребенка правилам безопасного поведения и проследить за тем, как они соблюдаются. Перед тем как отпустить ребенка кататься, проверьте надежность креплений на лыжах и лезвий на коньках, исправность санок. Кроме того, позаботьтесь о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника, – они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения травм.
В очередной раз напомните детям, что на коньках следует кататься только в специально оборудованных местах. Объясните, что нельзя играть на льду замершего водоема, ведь даже при установившейся морозной погоде там могут быть проруби или промоины, которые крайне опасны.
Склон для спуска на санках или лыжах обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок, деревьев и их корней. Кроме того, объясните ребенку, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, снижает возможность управлять санками или лыжами и своевременно адекватно среагировать на опасность. Особенно опасно привязывать санки друг к другу. Перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. Категорически запрещается кататься на санках, прикрепленных к транспортным средствам.
Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову.
Гололед также является причиной множества травм и переломов.
Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги.
Держать руки в карманах в гололед опасно: при падении не будет времени их вынуть и постараться избежать падения или смягчить его. Еще одну опасность зимой представляют обледеневшие ступеньки. По возможности избегайте передвижения по ним. Если это невозможно, то держитесь за поручни, а ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки - в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение. Объясните ребенку, что внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед.
Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, во время обильного снегопада, ветре, а также из-за влажной одежды и тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.
Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка. Нормальный румянец – нежно-розового цвета, а если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами, то возможно обморожение. В морозную погоду проверяйте чувствительность кожи лица ребенка, а также просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног.
Объясните детям, что крайне опасно ходить вдоль стен домов, с крыш которых нависают сосульки!
Проведите беседу с ребенком о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения и сами демонстрируйте это личным примером!
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 января 2019 16:00
7 января в парках Самары пройдут Театрализованные игры. Социум
0
6 января 2019 14:41
Сегодня, в рождественский сочельник, в комплексном центре "Ровесник" проходит праздничный концерт. Социум
148
6 января 2019 13:29
Советы родителям дает самарское облМЧС. Социум
138
Здравоохранение
4 января 2019 10:26
Она предполагает употребления в основном растительной пищи. Здравоохранение
425
31 декабря 2018 12:07
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
864
29 декабря 2018 17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Здравоохранение
774
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
58
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
64
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
278
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
362
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
332
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
469
Образование
31 декабря 2018 09:53
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Образование
516
30 декабря 2018 23:52
Его намерены реализовать до 2024 года. Образование
535
29 декабря 2018 13:15
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
438
Культура
5 января 2019 20:57
"Нам нужно создать условия для того, чтобы людям было интересно, чтобы они знали, что такое театральное искусство." Культура
427
5 января 2019 10:55
10 января состоятся три мероприятия. Культура
632
3 января 2019 11:49
Касса музея закрывается в 19.30. Культура
462
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
377
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
586
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
809
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
177
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
712
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
706
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
887
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
573
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1166
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1376
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1195
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1547
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1941
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2090
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3327
Мероприятия