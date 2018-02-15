Кадастровая палата Самарской области примет участие в Едином дне консультаций Росреестра
15 февраля 2018 10:59
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1 марта 2018 года региональный филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» приглашает всех желающих посетить офисы учреждения для получения консультации по услугам и вопросам деятельности ведомства.
Акция, которая будет проведена по инициативе Росреестра впервые, пройдет одновременно на всей территории страны. В мероприятии, приуроченном к 10-летию образования ведомства и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, примут участие все территориальные подразделения Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты.
В ведомстве не исключают, что Единый день консультаций может стать регулярной акцией, если этот формат будет востребован у населения.
Одна из основных целей мероприятия - масштабное информирование граждан о государственных услугах Росреестра, способах и формах их получения, а также о видах обратной связи с ведомством. Особое внимание в ходе консультаций предполагается уделить популяризации возможностей получения услуг Росреестра в электронном виде.
Кроме того, в рамках этого мероприятия любой житель губернии сможет обратиться в ближайший офис региональной Кадастровой палаты или Управления Росреестра по Самарской области и получить консультацию специалистов данных структур.
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