Кадастровая палата Самарской области ответит на вопросы об имуществе

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В связи с получением уведомлений об уплате налогов на имущество за 2017-й год, у жителей Самарской области участились вопросы об актуальных данных. В части недвижимого имущества (земельные участки, дома, квартиры, дачи) налоговые органы основываются на информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости.- какую именно информацию из Единого государственного реестра недвижимости может получить физическое лицо?- куда необходимо обращаться?- можно ли получить информацию из ЕГРН дистанционно, не выходя из дома?- нужна ли для получения сведений из ЕГРН электронная подпись?- как узнать кадастровую стоимость своего имущества, исходя из которой определяется сумма налога к уплате?На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты Самарской области 10 октября 2018 года с 10:00 ч. до 11:00 ч. по телефону 8(846) 372-41-28.