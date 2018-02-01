Избран председатель самарского общества «Динамо»

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В культурном центре областного Главка состоялась XXI конференция Президиума физкультурно-спортивного общества «Динамо» Самарской области. Единогласно сотрудники правоохранительной системы выбрали председателя. Возглавил общество в Самарской губернии начальник областного гарнизона полиции генерал-майор полицииВ прошлом году динамовские спортсмены успешно выступили как на российских, так и на соревнованиях международного уровня. Самым значимым спортивным событием прошлого года стали 17-е Всемирные игры полицейских и пожарных в городе Лос-Анджелесе (США), где российские полицейские завоевали 206 медалей, из них 127 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых. Сотрудник областного Главка - начальник отделения профессиональной служебной и физической подготовки майор внутренней службы Алексей Шалев стал одним из победителей соревнований.На площадке «Динамо» продолжают проходить традиционные турниры. В 2017 проведены такие спортивные мероприятия, как спартакиада среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности, спартакиада «Юный динамовец» среди детей старшего школьного возраста, открытые кубковые турниры и городские соревнования по различным видам спорта, проведены соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, легкоатлетическому кроссу, стрельбе из пневматического оружия, стритболу, по легкой атлетике, мини-футболу и спортивному ориентированию. В спартакиаде «Юный динамовец» приняло участие более 300 детей старшего школьного возраста. В соревнованиях первый раз принял участие представители Самарского кадетского корпуса МВД России.Совместно с коллективами физической культуры для жителей области было проведено 145 физкультурно-спортивных мероприятий в которых приняли участие более 7 000 человек.На конференции были рассмотрены и приняты перспективы дальнейшего развития спортивной организации, утверждены календарные планы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, сообщает пресс-служба облМВД.