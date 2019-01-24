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Из-за коммунальной аварии организована работа соцслужб города Самары и Самарской области по приему граждан

24 января 2019 12:16
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Из-за коммунальной аварии организована работа соцслужб города Самары и Самарской области по приему граждан
Горожане могут обратиться по вопросам доставки обогревателей, работы пунктов временного размещения и так далее.

С 8.00 в штабе по ликвидации последствий аварии на теплотрассе, который располагается в Гимназии 1 (ул. Г.Димитрова, 17), организована работа соцслужб города Самары и Самарской области по приему граждан.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары О.В.Слесарева:
«Для всех граждан, оказавшихся в зоне отключения теплоснабжения, работает Общественная приемная. Жители могут обратиться сюда по вопросам доставки обогревателей, работы пунктов временного размещения, взаимодействия с управляющими компаниями. Также сюда стекается информация по результатам поквартирного обхода социальными работниками инвалидов, ветеранов, одиноко проживающих пожилых граждан».

Полный список телефонов "горячих линий" по вопросам ликвидации аварии на ул.Стара Загора.

Горячая линия МЧС (общая информация, психолог.помощь):
337-72-82, 338-99-28.

Выдача обогревателей:
930-81-12 (@EDDSSamara),
957-84-00, 8-800 700 10 32 (@Teploenergy63)

"Горячая линия" в штабе, находящемся в Гимназии 1 (ул.Г.Димитрова,17).

По телефону - информация по любым вопросам, связь с Администрациями Кировского, Промышленного и Октябрьского районов.
200-10-16
200-10-15
200-10-14

Также в штабе организована общественная приёмная соцслужб.
 

pixabay.com


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