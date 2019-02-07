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Итоги 2018 года и планы на будущее обсудили на совещании судей Самарской области. «От ваших решений многое зависит. Сегодня в обществе, как никогда, велик запрос на справедливость», - отметил глава региона. Губернатор подчеркнул: только справедливое общество может быть сплоченным, объединённым одной идеей.Большие перспективы для развития судебной системы региона открывает решение о размещении в Самарской области 6-го кассационного суда.«Это наша общая победа, это, безусловно, признание на всероссийском уровне авторитета судебной системы Самарской области и судейского сообщества», - заявил Дмитрий Азаров.Размещение шестого кассационного суда - это:статус судебной столицы ПФО;значимая структура федерального уровня в Самаре;б.600 высококвалифицированных рабочих мест; развитие системы юридического образования;развитие территории,б.10 лет нуждавшейся в благоустройстве, сообщает Департамент информационной политики региона.Более 15 лет Самарский областной суд возглавляет. За это время в регионе выстроена эффективная система работы ведомства. Губернатор поблагодарил председателя суда за верность служебному долгу и вручил знак отличия «За заслуги перед Самарской областью».