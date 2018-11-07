Игорь Комаров в Самаре провел совещание по исполнению Указа Президента России
7 ноября 2018 09:30
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6 ноября 2018 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел совещание по вопросам готовности региона к реализации важнейших направлений, обозначенных в Указе Президента России
На совещании подробно обсудили вопросы здравоохранения. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО обратил внимание на необходимость решения задач повышения доступности для населения медико-санитарной помощи, а также лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в Самарской области.
В рамках обсуждения вопросов образования, полномочный представитель напомнил, что проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет должна быть полностью решена уже к 2021 году.
Кроме того, он призвал региональные власти сосредоточить внимание на формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.
Одним из центральных на заседании стал вопрос жилищной политики. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил необходимость улучшения жилищных условий граждан, увеличения объемов строительства новых домов, решения проблемы «обманутых дольщиков». Региональная «дорожная карта» по решению проблем пострадавших граждан, в которую включены 36 объектов, должна осуществляться без сбоев, подчеркнул Игорь Комаров.
Участники совещания также подробно обсудили реализуемые мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, проведению капитального ремонта жилых зданий и улучшения экологической ситуации в регионе.
Полномочный представитель подчеркнул, что основными приоритетами для Самарской области в сфере экологии являются переход к новой системе управления отходами и реализация мероприятий по оздоровлению реки Волги.
«Мы видим, что у Самарской области серьезный потенциал, видим, что в регионе ведется большая работа по реализации задач, поставленных Президентом России. Понятно, что еще идет процесс формирования основных цифр и показателей, но мы сегодня обратили внимание на высокую степень готовности области. Дмитрий Игоревич Азаров очень четко определил, кто и за что отвечает. Эта работа хорошо организована, и есть достаточно серьезная проработка и понимание того, что необходимо для реализации задач по основным направлениям развития — в рамках 12 национальных проектов. Ясно, что область сталкивается с «наследством», имеющую долгую «историю». Это касается и дошкольного образования, и обманутых дольщиков, а также аварийного жилья и некоторых других вопросов. Сегодня нам очень четко доложили о той динамики, которая ожидается и тех мерах, которые предпринимаются для того, чтобы в достаточно коротком и обозримом будущем решить эти вопросы»,- отметил Игорь Комаров после совещания.
В это же день в рамках рабочей поездки в Самарскую область Игорь Комаров по поручению Президента России вручил удостоверение председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову, сообщает пресс-служба ГФИ.
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