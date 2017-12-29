График приема граждан в подразделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в дни новогодних праздников

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В период новогодних праздников прием граждан во всех регистрационно - экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции области будет осуществляться 30 декабря 2017 года и 5, 6 января 2018 года в режиме полного рабочего дня.Начиная с 9 января 2018 года прием граждан во всех регистрационно - экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.