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График приема граждан в подразделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в дни новогодних праздников

29 декабря 2017 13:29
171
График приема граждан в подразделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в дни новогодних праздников Начиная с 9 января график прежний.
Начиная с 9 января график прежний.

В период новогодних праздников прием граждан во всех регистрационно - экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции области будет осуществляться 30 декабря 2017 года и 5, 6 января 2018 года в режиме полного рабочего дня.

Начиная с 9 января 2018 года прием граждан во всех регистрационно - экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.
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