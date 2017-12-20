Главы городов Самарской области приняли участие во Всероссийской социальной кампании «Я пристегнулся, пристегнитесь и вы»

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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области в рамках проведения Всероссийской социальной кампании "Я пристегнулся, пристегнитесь и вы!" рассказали о мероприятии главам городских округов региона, которые, в свою очередь, вызвались поддержать акцию.– временно исполняющий полномочия главы города Самара отметил, что подобные интернет-кампании необходимы для обеспечения безопасности на дорогах, а широкое их распространение в социальных сетях является гарантом охвата наибольшего количества людей. Он подтвердил, что сам всегда пользуется ремнями безопаности, передвигаясь в автомобиле.Глава города Сызраньотметил: «При передвижении в транспортном средстве я всегда пристегиваюсь, как в качестве водителя, так и пассажира. Я пристегнулся, пристегнитесь и вы – это залог нашей с вами безопасности при поездке в авто».В поддержку Всероссийской интернет-кампании "Я пристегнулся, пристегнитесь и вы!" руководители городских округов сделали памятные фото с символикой акции для размещения в социальных сетях, сообщает облМВД.