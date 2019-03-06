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Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

6 марта 2019 12:26
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Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов
Он приступил к работе с сегодняшнего дня.

Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов. Соответствующее распоряжение было подписано Полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым. Владимир Николаевич приступил к работе с сегодняшнего дня, сообщает Департамент информационной политики области.

«Владимир Николаевич хорошо известен жителям Самарской области, - отметил Губернатор Дмитрий Азаров. - Уверен, что его опыт работы в СГД, в строительной сфере, опыт выстраивания взаимодействия крупнейшим гос.концерном, с которым область имеет важные стратегические соглашения, будет надежной основой для построения взаимодействия на новом качественном уровне. Уверен, поскольку знаю Владимира Николаевича давно, что эта работа будет строиться по-настоящему командно. Объединяя усилия федеральных органов власти, которые эффективно работают на территории Самарской области, управленческой команды региона и муниципалитетов, мы будем достигать тех целей, которые ставят перед нами жители региона, которые ставит перед нами Президент,- подчеркнул Дмитрий Азаров.- Это повышение качества жизни людей, развитие региона опережающими темпами. И только командная работа, объединение усилий приводит к конечному результату. Очень важно, что Владимиру Николаевичу не нужно тратить много времени, чтобы узнать ситуацию. Он человек местный, очень хорошо знаком и с социально-политической, и с экономической обстановкой в регионе. Поэтому можно с первого дня выстраивать взаимодействие, нацеленное на результат»,- отметил губернатор.
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Комментарии



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