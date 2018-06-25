Главное управление сообщает о низкой температуре воды в реках и озерах Самарской области

204

Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение и другое.Кроме того, в настоящее время в реках и озерах Самарской области сохраняется низкая температура воды.Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха.