Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан
1 февраля 2018 10:27
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Во вторник, 30 января, Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Она рассмотрела обращения, поступившие в том числе и через социальные сети.
Одной из первых к Главе города пришла жительница поселка Красная Глинка Анна Васильева. Женщина попросила оказать содействие в определении статуса жилого дома, в котором зарегистрирована и проживает ее семья.
Она пояснила, что несколько десятилетий назад данный дом принадлежал Красноглинскому отделу милиции и использовался в качестве общежития для сотрудников. Одна из квартир была предоставлена ее отцу.
В настоящее время дом нигде не числится, его даже нет на карте. С мая 2017 года прекратилось и обслуживание дома, перестали приходить квитанции на оплату услуг ЖКХ.
Жители очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Анна Васильева и ее мама переживают, что в случае возникновения аварийной ситуации им некуда будет обратиться.
«В ближайшее время мы займемся поиском вариантов заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, чтобы вы могли не беспокоиться о том, будет ли в доме тепло, свет и вода», - отметила Елена Лапушкина. - Параллельно будет прорабатываться вопрос передачи дома в муниципальную собственность. Вы должны понимать, что только после определения статуса дома можно будет проводить торги на право управления им».
В числе заявителей оказался и житель Самары Иван Солнышкин. Он обратился к Главе города с вопросом об устройстве тротуара вдоль улицы Каменногорской на участке от улицы Промышленности до улицы Бобруйской.
По его словам, отсутствие тротуара не только доставляет неудобства жителям, но и создает угрозу их безопасности. Он отметил, что по этому маршруту большинство детей из близлежащих домов добирается до школы и по нему же ездят автомобили.
Елена Лапушкина поручила руководству Советского района и Департаменту городского хозяйства и экологии включить устройство тротуара в план работ по благоустройству на текущий год. Они будут проведены в течение строительно-ремонтного сезона.
Также для движения автомобилей будет произведена отсыпка данного участка улицы Каменногорской асфальтовой крошкой. Елена Лапушкина подчеркнула, что эти меры носят временный характер и при первой возможности здесь будет построена полноценная дорога.
На прием Главе города пришел и Сергей Биккулов. Он представлял интересы жителей домов на проспекте Карла Маркса, 414, 426 и 428. Мужчина рассказал, что инженерные коммуникации, проходящие в стенах домов, отслужили свой срок. Тот факт, что система отопления нуждается в проведении ремонтных работ, подтвердила и независимая экспертиза. По планам Фонда капитального ремонта, замена коммуникаций произойдет нескоро. В связи с этим, жители домов на Карла Маркса попросили помочь в переносе сроков капремонта на более ранний. Елена Лапушкина отметила, что муниципалитет окажет содействие в решении этого вопроса, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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