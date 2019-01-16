ГИБДД Самары рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум внимания и осторожности на дорогах

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Убедительная просьба к водителям не предпринимать необдуманных маневров и резких торможений, что может привести к потере контроля над автомобилем в условиях скользкой дороги и гололедицы, сохранять дистанцию и боковой интервал движения, быть особенновнимательными при появлении на проезжей части пешеходов, особенно в вечернее и ночное время.Рекомендуем заранее снижать скорость на опасных участках.На скользком покрытии набирать скорость нужно плавно. Также важно учитывать скорость движения при прохождении крутых поворотов, ведь если под колесами окажется лед, то погасить избыточную скорость будет не так просто и можно запросто оказаться на встречной полосе или вовсе вылететь с дороги, передает пресс-служба ГИБДД Самара.