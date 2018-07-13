Фестиваль «Дерево» пройдет в Самаре
13 июля 2018 12:40
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21 и 22 июля с 11:00 до 16:00 в Самаре в Загородном парке пройдет Фестиваль «Дерево», на котором состоится презентация нового городского проекта благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора». Через неделю после фестиваля стартует серия «открытых мастерских», которые пройдут в каждом районе города.
На фестивале пройдут мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими материалами (6+). Всех желающих научат делать деревянные игрушки, выжигать по дереву и раскроют секреты резьбы наличников, сообщает горадминистрация.
На детской площадке опытные мастера научат ребят основам плотницкого и столярного дела, вместе гостями фестиваля изготовят деревянные игрушки, раскрасят значки.
На взрослой площадке гостям фестиваля предложат сделать кормушки для белок, которые потом можно будет повесить на деревья, изготовить своими руками скворечники и кухонную утварь. Также на площадке разместится тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль даст старт новому проекту по развитию дворовых территорий «Твой конструктор двора». Он нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.
Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в 2012-2015 годах в Самаре с успехом была реализована городская программа «Двор, в котором мы живем». Активные жители детально разрабатывали и защищали на общественных комиссиях свои проекты, в результате этой работы сотни дворов в Самаре были комплексно благоустроены. Стоит отметить, что опыт Самары по поддержке гражданских инициатив по созданию комфортной городской среды позже был использован при подготовке Президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».
Новый самарский проект «Твой конструктор двора» предлагает жителям 355 микрорайонов города на конкурсной основе побороться за бюджетное финансирование.
В ходе проведения «отрытых мастерских» жители смогут взять уроки плотницкого дела и попробовать свои силы в изготовлении современных дворовых конструкций. Все архитектурные формы, которые будут изготовлены в процессе проведения мероприятий, останутся в пользование жителям.
На районных фестивалях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект своего двора.
Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство.
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