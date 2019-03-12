Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 12 марта, 09:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/03:
USD 66.08
0.12
EUR 74.29
-0.28
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Электронное «большинство»: жители Самарской области дистанционно получают сведения о недвижимости

12 марта 2019 09:51
4
Электронное «большинство»: жители Самарской области дистанционно получают сведения о недвижимости
Более 91% запросов сведений из Единого государственного реестра недвижимости поступает к специалистам Кадастровой палаты в электронном виде.

Востребованность дистанционного получения информации о недвижимости объяснима, ведь человек не теряет времени на визит в офис МФЦ, а получает нужные данные, находясь дома или на работе. Главное условие для этого – наличие под рукой компьютера, планшета или даже смартфона.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любой человек, как в электронном виде, так и при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы». Можно узнать, таким образом, основные характеристики и зарегистрированные права на дом, квартиру, дачу или земельный участок, наложенные обременения, а также кадастровую стоимость этих объектов. Полезная функция для тех, кто хочет знать всё о своей собственности, планирует купить или продать недвижимость. Также в электронной форме можно подать заявление на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав.
Кадастровая палата по Самарской области за первые два месяца 2019 года получила более 192 тысяч электронных запросов.

Популярностью у жителей региона пользуются и электронные сервисы, также позволяющие быстро получить нужную информацию. На сайте https://rosreestr.ru доступен «Личный кабинет правообладателя», в котором можно управлять своей недвижимостью, отслеживать изменение сведений об этой собственности. Активнее всего граждане пользуются возможностью получить сведения об объекте недвижимости в режиме online, проверкой статуса запроса и данными публичной кадастровой карты.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 марта 2019  09:23
В Москве сегодня простятся с Владимиром Этушем На счету легендарного артиста полторы сотни ролей в кино.
В Москве сегодня простятся с Владимиром Этушем
На счету легендарного артиста полторы сотни ролей в кино. Социум
45
11 марта 2019  22:45
Фонд занимается помощью семьям с паллиативными детьми, поиском семей для детей-сирот СО, предоставлением нянь в больницы детям-сиротам, адресной помощью детям, которым необходимы лечение и реабилитация.
Ольга Шелест возглавила благотворительный фонд Владимира Аветисяна
Фонд занимается помощью семьям с паллиативными детьми, поиском семей для детей-сирот СО, предоставлением нянь в больницы детям-сиротам, адресной помощью детям,... Социум
251
11 марта 2019  22:10
Заграждение из колючей проволоки высотой 2,7 м строилось с 2016 года. Рекомендацию укрепить границу, как пояснили тогда в вооруженных силах республики, Латвия получила от руководства НАТО.
В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией
Заграждение из колючей проволоки высотой 2,7 м строилось с 2016 года. Рекомендацию укрепить границу, как пояснили тогда в вооруженных силах республики, Латвия... Социум
224
Весь список

Здравоохранение
11 марта 2019  09:22
Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году.
Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году. Здравоохранение
246
9 марта 2019  11:44
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
12513
8 марта 2019  10:42
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
482
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
403
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
681
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
553
Весь список
Туризм
6 марта 2019  13:50
Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
413
28 февраля 2019  12:44
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
344
28 февраля 2019  09:56
Россия и Индонезия упростят визовый режим Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев.
Россия и Индонезия упростят визовый режим
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
248
Весь список
Образование
11 марта 2019  12:55
Елена Чернега возглавила самарский городской департамент образования
Елена Чернега возглавила самарский городской департамент образования
Она приступит к своим обязанностям со вторника, 12 марта. Образование
359
11 марта 2019  11:56
Расслоение зарплат в сфере образования достигает 200 раз В 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц.
Расслоение зарплат в сфере образования достигает 200 раз
В 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Образование
349
7 марта 2019  10:25
Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».
Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».
В финале областного конкурса участвуют 21 учитель из 13 образовательных округов региона.  Образование
253
Весь список

Культура
11 марта 2019  21:03
Что из программы главного национального театрального конкурса можно посмотреть, не выезжая из Самары или даже не выходя из дома.
«Золотая Маска» в кино и онлайн
 Что из программы главного национального театрального конкурса можно посмотреть, не выезжая из Самары или даже не выходя из дома.  Культура
230
11 марта 2019  12:47
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»
 Открытие выставки 13 марта в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139). Культура
298
11 марта 2019  12:06
В Самаре представят представляют проект
В Самаре представят представляют проект "Театральная пятница"
Его организаторы - Мультимедийный исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» и театр юного зрителя «СамАрт». Культура
253
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
531
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1001
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
911
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
402
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
785
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
780
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
770
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1479
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1326
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
978
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1077
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
416
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
744
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1210
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
957
Весь список

Мероприятия
Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»
В Самаре пройдет общественная акция, посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с РФ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные