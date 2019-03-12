Электронное «большинство»: жители Самарской области дистанционно получают сведения о недвижимости

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Востребованность дистанционного получения информации о недвижимости объяснима, ведь человек не теряет времени на визит в офис МФЦ, а получает нужные данные, находясь дома или на работе. Главное условие для этого – наличие под рукой компьютера, планшета или даже смартфона.Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любой человек, как в электронном виде, так и при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы». Можно узнать, таким образом, основные характеристики и зарегистрированные права на дом, квартиру, дачу или земельный участок, наложенные обременения, а также кадастровую стоимость этих объектов. Полезная функция для тех, кто хочет знать всё о своей собственности, планирует купить или продать недвижимость. Также в электронной форме можно подать заявление на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав.Кадастровая палата по Самарской области за первые два месяца 2019 года получила более 192 тысяч электронных запросов.Популярностью у жителей региона пользуются и электронные сервисы, также позволяющие быстро получить нужную информацию. На сайте https://rosreestr.ru доступен «Личный кабинет правообладателя», в котором можно управлять своей недвижимостью, отслеживать изменение сведений об этой собственности. Активнее всего граждане пользуются возможностью получить сведения об объекте недвижимости в режиме online, проверкой статуса запроса и данными публичной кадастровой карты.