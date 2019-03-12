Электронное «большинство»: жители Самарской области дистанционно получают сведения о недвижимости
12 марта 2019 09:51
4
Востребованность дистанционного получения информации о недвижимости объяснима, ведь человек не теряет времени на визит в офис МФЦ, а получает нужные данные, находясь дома или на работе. Главное условие для этого – наличие под рукой компьютера, планшета или даже смартфона.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любой человек, как в электронном виде, так и при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы». Можно узнать, таким образом, основные характеристики и зарегистрированные права на дом, квартиру, дачу или земельный участок, наложенные обременения, а также кадастровую стоимость этих объектов. Полезная функция для тех, кто хочет знать всё о своей собственности, планирует купить или продать недвижимость. Также в электронной форме можно подать заявление на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав.
Кадастровая палата по Самарской области за первые два месяца 2019 года получила более 192 тысяч электронных запросов.
Популярностью у жителей региона пользуются и электронные сервисы, также позволяющие быстро получить нужную информацию. На сайте https://rosreestr.ru доступен «Личный кабинет правообладателя», в котором можно управлять своей недвижимостью, отслеживать изменение сведений об этой собственности. Активнее всего граждане пользуются возможностью получить сведения об объекте недвижимости в режиме online, проверкой статуса запроса и данными публичной кадастровой карты.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 марта 2019 09:23
На счету легендарного артиста полторы сотни ролей в кино. Социум
45
11 марта 2019 22:45
Фонд занимается помощью семьям с паллиативными детьми, поиском семей для детей-сирот СО, предоставлением нянь в больницы детям-сиротам, адресной помощью детям,... Социум
251
11 марта 2019 22:10
Заграждение из колючей проволоки высотой 2,7 м строилось с 2016 года. Рекомендацию укрепить границу, как пояснили тогда в вооруженных силах республики, Латвия... Социум
224
Здравоохранение
11 марта 2019 09:22
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году. Здравоохранение
246
9 марта 2019 11:44
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
12513
8 марта 2019 10:42
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
482
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
403
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
681
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
553
Туризм
6 марта 2019 13:50
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
413
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
344
28 февраля 2019 09:56
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
248
Образование
11 марта 2019 12:55
Она приступит к своим обязанностям со вторника, 12 марта. Образование
359
11 марта 2019 11:56
В 51 регионе более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Образование
349
7 марта 2019 10:25
В финале областного конкурса участвуют 21 учитель из 13 образовательных округов региона. Образование
253
Культура
11 марта 2019 21:03
Что из программы главного национального театрального конкурса можно посмотреть, не выезжая из Самары или даже не выходя из дома. Культура
230
11 марта 2019 12:47
Открытие выставки 13 марта в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139). Культура
298
11 марта 2019 12:06
Его организаторы - Мультимедийный исторический парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» и театр юного зрителя «СамАрт». Культура
253
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
531
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1001
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
911
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
402
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
785
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
780
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
770
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1479
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1326
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
978
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1077
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
416
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
744
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1210
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
957
Мероприятия
Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»
Самарцев приглашают на выставку «Ученики Н.В.Иевлевой от 3 до 16 в области детского рисунка и взрослой композиции»