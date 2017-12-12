Экспозиция Самарской области представлена на международной выставке-форуме «Экотех 2017»
12 декабря 2017 12:57
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Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» проходит с 12 по 14 декабря 2017 года в Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо».
Это главная площадка в России и СНГ для решения вопросов экологически устойчивого развития планеты и презентации российских и зарубежных инновационных экологических разработок и обмена опытом по развитию «зелёных» технологий.
Цель выставки – концентрация усилий для системного решения вопросов благополучия планеты: экологического развития; выработки ответов на глобальные угрозы; синхронизации усилий ведущих организаций-экспертов в сфере защиты окружающей среды и формирования «зеленой» экономики.
Участники выставки: первые лица государств; международное и российское бизнес-сообщество; международные организации по защите окружающей среды; научное сообщество; технологические лидеры и новаторы; послы доброй воли ООН.
Экспозиция Самарской области представлена на выставке по нескольким направлениям деятельности в области охраны окружающей среды:
1. Промышленная экология, а именно предприятия химической и нефтехимической промышленности ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «СИБУР Тольятти». Один из главных элементов стратегии развития предприятий - защита окружающей среды, уменьшение техногенной нагрузки и снижение потребления ресурсов. Для этого внедряются малоотходные и ресурсосберегающие технологии, совершенствуется оборудование, и реконструируются действующие производства.
2. Совершенствование системы обращения с отходами представлено группой компаний «ЭкоВоз», ведущей компанией в Самарской области по сбору, транспортировке и переработке коммунальных отходов. Предприятие имеет мусороперерабатывающий комплекс, активно внедряет раздельный сбор коммунальных отходов, реализует множество просветительских мероприятий.
3. Охрана водных объектов - ООО «ЭКОЛАЙН», которое занимается проектированием, производством и поставкой оборудования для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, в том числе производит мобильные системы безбетонного аккумулирования и очистки сточных вод.
4. Научные разработки и новые технологии в сфере охраны окружающей среды представлено Самарским государственным техническим университетом, крупнейшим научно-образовательным центром региона, где ведется подготовка специалистов в сфере биотехнологий и промышленной экологии.
5. Экология города представлена Этнокультурным комплексом «Парк дружбы народов Самарской области», где на основе народных традиций осуществляется экологическое воспитание молодого поколения, направленное на сохранение природных ресурсов.
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