Эксперты ОНФ в Самарской области обсудят перспективы развития родовых поместий на сельских территориях региона

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Региональное отделение Общероссийского народного фронта 15 августа (среда) проведет экспертную рабочую встречу на тему: «Развитие сельских агломераций нового типа. Территориальное планирование развития родовых поместий и регулирование правовых отношений в вопросах развития родовых поместий на сельских территориях региона».В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, жители поселений нового типа, представители отраслевых союзов и организаций, агробизнеса, экспертного сообщества.Региональное отделение ОНФ в Самарской области проводит мониторинг реализации Указов и Поручений Президента России, касающихся развития сельских территорий. В Послании Федеральному Собранию РФ Президент России В.В. Путин говорил о необходимости поддерживать инициативы по развитию малых населенных пунктов, чтобы они сохранили самобытность, и при этом по-новому раскрыли и реализовали свой уникальный потенциал.«Развивать сельские территории сегодня помогают жители поселений нового типа – поселений, состоящих из родовых поместий. Их строят люди, зачастую бывшие горожане, желающие жить ближе к природе, развивать свои экопроизводства. Однако, отсутствие законодательных основ для агломераций нового типа и неумение жителей и местных властей договориться, приводят к тому, что поместья имеют полулегальный статус», - обозначил проблему сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Эксперты ОНФ и специалисты отрасли обсудят на рабочей встрече вопросы правового регулирования развития родовых поместий на сельских территориях, алгоритм взаимодействия органов власти и жителей сельских территорий в вопросах регулирования земельных отношений, упрощение механизма регистрации новых поселений и другие актуальные вопросы развития родовых поместий в Самарской области.