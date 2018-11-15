Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом
15 ноября 2018 09:32
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Эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке, профессор Евгений Ющук в беседе с Лайфом подтвердил, что банкоматы в стране действительно стали уязвимы для злоумышленников, и дал россиянам советы, где безопасно снять наличные.
По его словам, злоумышленники чаще используют скиммеры — накладки, которые фиксируют данные, вводимые клиентом, для того чтобы изготовить дубликат карты или сымитировать действия пользователя другим способом.
— В случае скиммерской накладки напрямую идёт трансляция к злодеям, а в случае, если там стоит видеокамера, злодеи это просто визуально фиксируют. Всё это выявляется службами безопасности самих банков, но чаще всего это выявление идёт уже постфактум, когда начинаются жалобы клиентов в правоохранительные органы, либо в сами банки, — сказал он.
Ющук посоветовал, что россиянам лучше снимать наличные в банкоматах, расположенных в офисах самого банка, так как "злоумышленникам не хватит наглости, чтобы внедрить туда вредоносное устройство.
— А вот банкоматы, находящиеся где-то просто в проходных местах, либо в местах, которые не находятся под серьёзным контролем, хотя бы визуальным, вот там лучше постараться картой не пользоваться. Вообще, пользователей хранит малочисленность тех, кто умеет делать такие зловредные вещи, — резюмировал эксперт.
Фото pixabay.com
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