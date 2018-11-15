Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Александр Живайкин:
Александр Живайкин: "Исполнение бюджета будем контролировать в каждом округе"
Коммерсанты через суд хотят арендовать часть рынка на ул. АврорыАэродромной в Самаре
Коммерсанты через суд хотят арендовать часть рынка на ул. Авроры\Аэродромной в Самаре
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов
Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом Злоумышленники в основном используют специальные накладки, которые фиксируют данные, вводимые пользователем.
Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом
Виктор Полянский: "Юрий Шевцов умеет работать с людьми и находить правильные решения"
Более половины самарских должников могут платить за воду, но не делают этого. По результатам опросов выделены основные группы неплательщиков.
Более половины самарских должников могут платить за воду, но не делают этого
Юрий Шевцов:
Юрий Шевцов: "Не надо принимать надуманные законы, надо, чтобы законы шли от народа"
сегодня  Четверг, 15 ноября, 10:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 68
0.32
EUR 76.76
0.69
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом

15 ноября 2018 09:32
73
Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом Злоумышленники в основном используют специальные накладки, которые фиксируют данные, вводимые пользователем.
Злоумышленники в основном используют специальные накладки, которые фиксируют данные, вводимые пользователем.

Эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке, профессор Евгений Ющук в беседе с Лайфом подтвердил, что банкоматы в стране действительно стали уязвимы для злоумышленников, и дал россиянам советы, где безопасно снять наличные.
По его словам, злоумышленники чаще используют скиммеры — накладки, которые фиксируют данные, вводимые клиентом, для того чтобы изготовить дубликат карты или сымитировать действия пользователя другим способом.

— В случае скиммерской накладки напрямую идёт трансляция к злодеям, а в случае, если там стоит видеокамера, злодеи это просто визуально фиксируют. Всё это выявляется службами безопасности самих банков, но чаще всего это выявление идёт уже постфактум, когда начинаются жалобы клиентов в правоохранительные органы, либо в сами банки, — сказал он.
Ющук посоветовал, что россиянам лучше снимать наличные в банкоматах, расположенных в офисах самого банка, так как "злоумышленникам не хватит наглости, чтобы внедрить туда вредоносное устройство.

— А вот банкоматы, находящиеся где-то просто в проходных местах, либо в местах, которые не находятся под серьёзным контролем, хотя бы визуальным, вот там лучше постараться картой не пользоваться. Вообще, пользователей хранит малочисленность тех, кто умеет делать такие зловредные вещи, — резюмировал эксперт.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 ноября 2018  09:32
Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом Злоумышленники в основном используют специальные накладки, которые фиксируют данные, вводимые пользователем.
Эксперт научил безопасно пользоваться банкоматом
Злоумышленники в основном используют специальные накладки, которые фиксируют данные, вводимые пользователем. Социум
72
14 ноября 2018  19:07
Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Выставка «Гений ар-деко. Эрте» откроется в Самарском областном художественном музее
Она продлится до 13 января 2019 года. Социум
205
14 ноября 2018  17:12
Старшеклассники Самарской области представят свои бизнес-идеи на конкурсе «Потенциал»
Старшеклассники Самарской области представят свои бизнес-идеи на конкурсе «Потенциал»
Он пройдет 15 ноября. Социум
199
Весь список

Здравоохранение
14 ноября 2018  18:00
Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа
Более одного миллиона жителей Самарской области сделали в этом году прививки от гриппа
В их числе , в том числе почти 300 тысяч детей. Здравоохранение
243
14 ноября 2018  16:24
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова проведут прием в Большеглушицкой ЦРБ
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова проведут прием в Большеглушицкой ЦРБ
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства Здравоохранение
230
14 ноября 2018  10:25
Около трети жителей Самарского региона регулярно прививаются от гриппа
Около трети жителей Самарского региона регулярно прививаются от гриппа
На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное изучению осведомленности жителей о прививочной... Здравоохранение
207
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
206
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
298
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
230
Весь список
Туризм
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
259
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
480
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
377
Весь список
Образование
14 ноября 2018  15:46
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
266
13 ноября 2018  10:46
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
226
13 ноября 2018  10:09
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
261
Весь список

Культура
14 ноября 2018  12:56
Новые грани литературы и музыки представят в самарском в проекте «Имена России»
Новые грани литературы и музыки представят в самарском в проекте «Имена России»
Редко узнаваемые, непопулярные стихи прозвучат в оригинальном музыкальном сопровождении. Культура
232
14 ноября 2018  12:28
В ноябре в Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею Джакомо Пуччини
В ноябре в Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею Джакомо Пуччини
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт. Культура
189
13 ноября 2018  22:11
На территории бывшего ЗИМа в Самаре собираются открыть новое арт-пространство
На территории бывшего ЗИМа в Самаре собираются открыть новое арт-прос транство
Помещения нового лофта занимают более тысячи квадратных метров. Культура
430
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
228
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
602
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1620
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
270
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
286
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
776
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
843
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
817
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
848
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
699
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
722
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1129
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1493
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1551
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2682
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет семинар по повышению производительности труда
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные