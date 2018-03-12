Два стартапа из Самары вышли в финал Предакселератора GenerationS

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В Самаре завершилась региональная программа Предакселератора GenerationS от РВК для стартапов ранних стадий. Цель Предакселератора ̶ повысить качество проектов и довести их до следующей стадии развития.В региональной программе Предакселератора GenerationS в Самаре приняла участие 31 команда. По итогам презентаций жюри отобрало два лучших проекта, которые получили право представить свои разработки инвесторам и партнерам в федеральном финале GenerationS в апреле 2018 года.Победителями региональной программы стали проекты Анастасии Глазуновой и Сергея Емельянова. Анастасия занимается разработкой мобильного теста на пироплазмоз у животных. С помощью её теста владельцы домашних собак могут с высокой точностью диагностировать заболевание, не обращаясь в лаборатории, тем самым сохранив жизнь домашнему питомцу. Сергей Емельянов презентовал экспертам свою разработку плоского газового баллона из композитных материалов. В России и в мире все больше автолюбителей переводят свои машины на газ, и оборудование, которое изготавливает Сергей с командой, надежнее, легче и занимает существенно меньше места в машине, чем стандартные решения.Предакселератор GenerationS от РВК впервые реализован в региональном формате. Очные сессии проходят в Екатеринбурге, Казани, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Томске и Самаре. Образовательная программа Предакселератора в Самаре состоит из двух очных частей, между которыми стартапы работают с экспертами и трекерами удаленно. В ходе программы начинающие предприниматели проходят мастер-классы и семинары по бизнес-моделированию, проверке гипотез, методикам проверки жизнеспособности продукта «LeanStartup» и «CustomerDevelopment», маркетингу, продажам и созданию MVP. Команды также изучают юридические аспекты оформления сделки с инвестором и особенности защиты интеллектуальных прав.По итогам регионального тура Предакселератора в каждом из семи городов будет отобрано по два стартапа-финалиста. 14 лучших команд смогут представить свои разработки инвесторам и партнерам на федеральном финале GenerationS в Москве, который пройдет в апреле 2018 года.