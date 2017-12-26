Два мобильных комплекса получены Самарской таможней

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Федеральной таможенной службой принимаются эффективные меры по недопущению проникновения товаров, ввоз которых запрещен на территорию России. Одним из направлений данной деятельности является работа мобильных групп таможен, которые с ноября 2015 года на постоянной основе функционируют и в Самарской таможне. Для обеспечения мобильных групп необходимыми средствами технического контроля и транспортными средствами в 2017 году из резервного бюджета Правительства Российской Федерации выделены дополнительные средства на создание 35 мобильных комплексов.На данный момент два из таких мобильных комплексов получены Самарской таможней и внедрены в повседневную работу. В передвижном инновационном комплексе созданы все условия для оперативного решения задач, стоящих перед мобильными группами.25 декабря 2017 года мобильная группа Самарской таможни впервые выехала в рейд на российско-казахстанский участок государственной границы Российской Федерации на специальном передвижном мобильном комплексе марки Ford transit. Во время данного мероприятия были выявлены и выдворены с территории Российской Федерации фуры, перевозившие 36 тонн товаров народного потребления, предположительно произведенного в Китайской Народной Республике. На перемещаемые товары, входящие в перечень, утвержденный советом Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. № 59 отсутствовала копия электронного счета-фактуры, без которого ввоз товара невозможен.Мобильный комплекс представляет собой автотранспортное средство типа микроавтобус с рабочим кабинетом для четырех человек, оснащенный различными техническими средствами. Среди разнообразия технических устройств, в том числе имеются радиостанции для обеспечения связи с досмотровыми группами, портативная телевизионная система досмотра для визуального обследования труднодоступных мест, автоматизированное рабочее место видеонаблюдения и защищенного удаленного доступа на базе планшетных компьютеров в целях обеспечения доступа к Центральной базе данных таможенных органов.Новейшее техническое оснащение мобильных групп передвижными инновационными комплексами позволит усилить меры по пресечению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, ввоз которых запрещен и иных товаров, которые не могут быть введены в гражданский оборот.