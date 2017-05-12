До 30 мая продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Регионы – устойчивое развитие»
12 мая 2017 17:49
127
Конкурс проводится ОАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Россельхозбанк» при поддержке Правительства Российской Федерации.
За время существования Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» (с 2011 года) в адрес Оргкомитета Конкурса поступило более 4900 заявок на финансирование инвестиционных проектов. После экспертной оценки были признаны победителями 328 участников из 68 субъектов РФ, предложившие к реализации проекты на общую сумму 203,486 млрд. рублей. В настоящее время согласовано и подписано 103 инвестиционных соглашения на сумму свыше 51 млрд. рублей.
Работа в рамках Конкурса проводится в соответствии со «Схемой взаимодействия при реализации проектов с господдержкой/госучастием», - основным нормативно-правовым документом, определяющим порядок взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов, органов исполнительной власти и кредитно-финансовых учреждений с государственным участием в уставном капитале. С документом можно ознакомится на региональном портале официального сайта Сбербанка России по
адресу www.sberbank.ru/ru/legal/credits/award_regions.
Визуальная информация представлена в видеофильме (https://youtu.be/-wxrnOQpclI).
К рассмотрению принимаются краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, которые планируются к реализации на территории Российской Федерации. Предприниматели, чьи проекты станут победителями Конкурса, получат доступ к финансовым ресурсам крупнейших банков России на льготных условиях кредитования и на срок, требующийся для реализации предложенного проекта (до 15 лет).
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку инвестиционного проекта, передать ее Региональному координатору, а копию заявки направить в оргкомитет конкурса.
К участию в конкурсе допускаются проекты, соответствующие следующим критериям:
1. Проект должен реализоваться на территории Российской Федерации и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;
2. Проект должен быть направлен на решение существующих экономических и социальных проблем; улучшение инвестиционного климата субъекта; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социально-экономических
изменений; улучшение качества жизни населения региона.
3. Проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению социальных проблем или инновационную составляющую;
4. Проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ;
5. Проект должен быть направлен на создание финансово устойчивых бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по завершению финансирования;
6. Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами Заявителя не менее чем на 10%.
Отбору подлежат проекты в следующих отраслях экономики:
1. Металлургия;
2. Химический комплекс;
3. Фармацевтическая промышленность;
4. Лесопромышленный комплекс;
5. Легкая промышленность;
6. Строительный комплекс;
7. Транспортный комплекс;
8. Торговля и бытовое обслуживание;
9. Гостиницы;
10. Сельское хозяйство;
11. Отрасли, поставляющие материальные ресурсы для сельского хозяйства (тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство удобрений и химикатов для сельского хозяйства);
12. Отрасли, перерабатывающие сельхозпродукцию (пищевкусовая промышленность, первичная переработка сельхозсырья для легкой промышленности, например, хлопкоочистительные заводы);
13. Инфраструктурные виды деятельности, обслуживающие сельское хозяйство (заготовка, транспортировка, хранение и торговля сельхозпродукцией и др.).
14. Топливно-энергетический комплекс;
15. Отдых и развлечения, культура и спорт и др., сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 мая 2017 20:14
Отмечается расширение возрастной структуры ВИЧ – инфицированных, смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. Активизировался выход... Социум
106
12 мая 2017 17:49
В настоящее время согласовано и подписано 103 инвестиционных соглашения на сумму свыше 51 млрд. рублей. Социум
126
12 мая 2017 17:40
Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты... Социум
399
Здравоохранение
12 мая 2017 22:06
До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя. Здравоохранение
69
12 мая 2017 16:13
Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26... Здравоохранение
166
12 мая 2017 13:58
В нем примут участие кардиологи, терапевты, врачи семейной практики. Здравоохранение
130
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
130
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
307
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
276
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
248
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
280
Культура
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
31
12 мая 2017 11:53
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
111
12 мая 2017 10:10
Театральное здание должно органично вписываться в городское пространство Новокуйбышевска. Культура
188
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
128
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
303
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
186
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
460
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1055
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1221
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1437
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2744
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1622
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1432
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1071
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
562
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
983
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2215
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3238
Мероприятия