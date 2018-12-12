Дмитрий Азаров выступил в федеральном радиоэфире
12 декабря 2018 13:42
119
Во время рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в программе "Россия в движении" на радио "КП" рассказал о развитии дорожной отрасли региона, пишет Волга Ньюс.
В ходе разговора Дмитрий Азаров отметил, что в прежние времена ситуация с качеством дорог в Самаре и области была сложная. "Это я мягко говорю, — уточнил губернатор. — Жители находили более красочные эпитеты".
Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. Дмитрий Азаров подчеркнул: серьезную роль в наведении порядка на дорогах, в снижении аварийности сыграло участие губернии в двух федеральных программах — подготовки к чемпионату мира по футболу и проекта "Безопасные и качественные дороги".
"Мы рады, что наши гости удивляются хорошим дорогам, — отметил Дмитрий Азаров. — Надеюсь, это станет привычным для всех. А удивлять мы будем не только ими. У Самарской области огромный потенциал".
Говоря о конкретных показателях, губернатор пояснил, что при подготовке к ЧМ-2018 было отремонтировано 213 км дорог, построено и реконструировано — более 35 км. "Это примерно как полностью переложить путь от Самары до Ульяновска", — привел сравнение Дмитрий Азаров.
В целом, на модернизацию транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 было направлено 13,8 млрд. рублей. На эти средства, в частности, был реконструирован международный аэропорт Курумоч, приведены в нормативное состояние важнейшие магистрали и гостевые маршруты, построена трамвайная линия до "Самара Арены", закуплены новые автобусы.
Благодаря участию в проекте "Безопасные и качественные дороги" региону удалось изменить ситуацию прежде всего на трассах самой крупной нестоличной агломерации — Самарско-Тольяттинской, на территории которой проживает более 2,7 млн человек. За два года на модернизацию дорожной сети в рамках БКД было направлено 8 млрд руб., и только в текущем году отремонтировано 189 км дорог.
При этом вопросы безопасности стоят в приоритете — установлено почти 50 км барьерных ограждений, построено 30 км линий улично-дорожного освещения, на трассах появилось 1832 новых дорожных знака и более ста светофоров. Модернизация позволила более чем в два раза сократить количество мест концентрации ДТП в регионе.
По итогам двух лет уровень нормативного состояния дорог агломерации увеличился с 42,2% до 54,6%. Но впереди серьезные задачи: так как проект БКД стал национальным, к 2024 году поставлена задача привести в порядок 85% дорог. "Очень хорошая программа, — отметил глава региона. — Рад, что проект "Безопасные и качественные дороги" продолжен как национальный".
Стратегия развития Самарской области до 2030 года напрямую связана с развитием Самарско-Тольяттинской агломерации и ее транспортного потенциала. Прорывным проектом в этом отношении является возведение моста через Волгу в районе Климовки. Его строительство получило поддержку на самом высоком уровне и начнется уже в 2019 году.
Губернатор подчеркнул, что проект имеет значение не только для Самарской области, но и для международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, в котором Самарская область должна принять участие благодаря появлению моста.
"У нас самая удобная территория для прохождения международного транспортного коридора, — отметил Дмитрий Азаров. — Но поскольку в какой-то период наши соседи были более активными, Самарская область не рассматривалась как регион, через который этот коридор будет проходить. Сегодня ситуация меняется. Я рассчитываю, что при внесении изменений в транспортную стратегию России маршрут пройдет через Самарскую область".
В рамках радиоэфира также обсуждались критерии отбора подрядчиков для ремонта дорог и механизмы общественного контроля за ходом работ. Дмитрий Азаров рассказал, как, будучи мэром Самары, ему пришлось столкнуться с недовольством людей.
"Общественность формировала петиции, собирала подписи, — пояснил глава региона. — Я не стал прятаться от людей, пригласил их на встречу. Рассказал о сложностях формирования муниципального бюджета, о той работе, которую мы ведем, о наших планах, о проектах, которые мы подготовили и заявили в то время на региональный, на федеральный уровень. И показал, как ситуация будет исправляться".
Дмитрий Азаров предложил тогда общественникам принять участие в этой работе, что было воспринято положительно: активисты включились в процессы. Механизмы взаимодействия были разные — личные встречи, совместные выезды на контрольные мероприятия, активная работа в сети интернет. Эти инструменты коммуникаций и сейчас используются в регионе.
"Все эти меры работают, — заверил губернатор. — И не так важно, какой именно инструмент коммуникации. Важно, чтобы он был настоящим, не декоративным, чтобы это не было профанацией. Надо искренне вовлекать людей в эту работу. И тогда все получится".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 декабря 2018 17:26
В завершение экскурсии каждый гимназист получил в подарок Конституцию Российской Федерации. Социум
10
12 декабря 2018 17:15
Каждый из проектов очень важен для города, поэтому администрация готова оказать организационную поддержку в реализации социально-значимых инициатив. Социум
8
12 декабря 2018 16:43
После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка... Социум
49
Здравоохранение
12 декабря 2018 14:53
Плюс закуплено 18 единиц нового оборудования. Здравоохранение
220
12 декабря 2018 14:45
Прививки от гриппа сделали почти 50% жителей губернии. Здравоохранение
146
12 декабря 2018 13:12
Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудования. Здравоохранение
155
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
154
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
175
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
234
Туризм
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
155
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
272
11 декабря 2018 10:37
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
208
Образование
12 декабря 2018 16:18
На этот раз зрителей ждет гастрономический спектакль. Образование
64
12 декабря 2018 12:37
Старшеклассники могут узнать как же делается настоящий бизнес. Образование
106
11 декабря 2018 23:32
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов. Образование
410
Культура
11 декабря 2018 11:07
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
245
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
345
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
328
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
123
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
409
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
654
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
550
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
884
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
809
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
550
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
578
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
878
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1085
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
968
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1354
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1740
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1813
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3032
Мероприятия
В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта