Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Вячеслава Гвоздкова

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«Ушел из жизни выдающийся театральный режиссёр, поставивший более 150 спектаклей, замечательный актер, мудрый наставник, творческий, преданный любимому делу человек, настоящий Гражданин и Патриот, искренне преданный нашей стране.С именем Вячеслава Алексеевича связана одна из самых ярких страниц в истории театрального искусства Самарской области. Его постановки по произведениям В.М. Достоевского, А.П. Чехова, целого ряда зарубежных авторов пользуются неизменным успехом у публики и не сходят со сцены в течение многих лет. Коллеги и зрители ценили его за верность избранному пути, готовность всего себя отдавать творчеству, самоотверженное служение культуре.Уход из жизни этого выдающегося человека – невосполнимая потеря не только для любителей театра, но и для всех жителей региона. Вячеслав Алексеевич оставил о себе добрую память в сердцах ценителей театрального искусства. Для нас он навсегда останется Мастером с большой буквы. Вместе с его родными, коллегами и близкими скорбим о постигшей нас утрате. Вечная память!»