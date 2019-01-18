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Дмитрий Азаров выделил пять самых главных свершений, значимых для всей губернииГубернатор заявил об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции.На старте пресс-конференции глава Самарской области Дмитрий Азаров выделил пять самых главных свершений, значимых для всей губернии:восстановление доверия людей к власти;проведение ЧМ-2018 на высоком орг. уровне;позитивный перелом в экономике;рост дохода граждан;расширение горизонта планирования.В 2018 году в регионе открыто 13 новых крупных современных производств;Создано 12 тысяч рабочих мест;регион вошёл в ТОП-20 субъектов РФ по объёму инвестиций в основной капитал.

В 2018 году регион вернулся в зону экономического роста. «Локомотивом роста стал АвтоВАЗ», - сказал Дмитрий Азаров. Губернатор также отметил расширение объема заказов на ведущих предприятий региона. Так, на ПАО "Кузнецов" портфель заказов сформирован на ближайшие 10 лет.

Напомним, в настоящее время проходит первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова в качестве губернатора.