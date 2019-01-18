Дмитрий Азаров выделил пять самых главных свершений, значимых для всей губернии
18 января 2019 13:02
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Дмитрий Азаров выделил пять самых главных свершений, значимых для всей губернии
Губернатор заявил об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции.
На старте пресс-конференции глава Самарской области Дмитрий Азаров выделил пять самых главных свершений, значимых для всей губернии:
восстановление доверия людей к власти;
проведение ЧМ-2018 на высоком орг. уровне;
позитивный перелом в экономике;
рост дохода граждан;
расширение горизонта планирования.
В 2018 году в регионе открыто 13 новых крупных современных производств;
Создано 12 тысяч рабочих мест;
регион вошёл в ТОП-20 субъектов РФ по объёму инвестиций в основной капитал.
В 2018 году регион вернулся в зону экономического роста. «Локомотивом роста стал АвтоВАЗ», - сказал Дмитрий Азаров. Губернатор также отметил расширение объема заказов на ведущих предприятий региона. Так, на ПАО "Кузнецов" портфель заказов сформирован на ближайшие 10 лет.Напомним, в настоящее время проходит первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова в качестве губернатора.
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Губернатор заявил об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции. Социум
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