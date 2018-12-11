Дмитрий Азаров встретился с Героями Отечества
11 декабря 2018 09:31
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В Самарской области продолжаются мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. В понедельник, 10 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Героями России, Героями Советского Союза и Социалистического Труда, кавалерами ордена Трудовой Славы.
Празднование Дня Героев Отечества традиционно прошло в неформальной обстановке. В адрес людей, которые своим подвигом, боевым и трудовым, прославили Родину, звучали теплые и искренние слова уважения и признательности, сообщает пресс-служба облправительства.
«Я восхищаюсь вами! — сказал Губернатор. — Своим примером вы вдохновляете все новые и новые поколения граждан России. Большая честь для нашего региона, большая честь для меня жить с вами на одной земле, дышать одним воздухом. Мое уважение к вам не знает границ».
Дмитрий Азаров подчеркнул особую роль Героев страны в патриотическом воспитании молодежи.
«Ваши встречи, ваш совет, ваш взгляд на ситуацию, ваши жизненные принципы формируют человека, как, может быть, ничто другое», — отметил Глава региона.
Губернатор подчеркнул: предложения и советы Героев всегда найдут отклик.
«Герои — такие люди, которые практически никогда не обращаются с какими-либо просьбами. Наоборот, зачастую нам приходится предпринимать усилия для того, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас», — сказал Дмитрий Азаров.
Рассказывать о себе Герои не спешили и в этот раз, зато с удовольствием говорили о своих вторых половинках, благодаря которым, по их словам, и стали теми, кем стали.
«Без тыла никаких боевых действий быть не может, — констатирует Герой России, военный летчик, полковник Николай Ярцев. — Для каждого военнослужащего самый надежный тыл — это его семья, супруга. Жена помогает стойко переносить все тяготы и лишения».
Со Светланой Николай учился в одном классе, но искра между молодыми людьми проскочила, когда будущий Герой учился на втором курсе Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Светлана ни разу не пожалела, что связала свою судьбу с военным летчиком. Не пожалела в 1984-м, когда после выпуска отправилась в Забайкалье, тогда как другие жены молодых офицеров СВВАУЛ отправлялись на службу в Германию, Чехословакию, Польшу…
«Самое сложное — это война…», — говорит супруга Николая Ярцева.
Первый боевой опыт полковник Ярцев получил в Афганистане. Потом был Таджикистан и Кавказ. Указом Президента РФ от 16 мая 2000 года Николаю Ярцеву за мужество и отвагу, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, присвоено звание Героя Российской Федерации.
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