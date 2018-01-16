Дмитрий Азаров сегодня находится с рабочим визитом в Безенчукском районе

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Глава регионасегодня, 16 января находится с рабочим визитом в Безенчукском районе, сообщает Департамент информационной политики региона. В селе Екатериновка Дмитрий Азаров осмотрел производство рыбозавода "Возрождение". Здесь выращивают стерлядь и щуку для пополнения популяции в водоёмах области. Мощность рыбозавода в Екатериновке - 2 млн молодых стерлядок и 3,6 млн мальков щукиРаботники обратились с просьбой заасфальтировать дорогу к производству - весной ее размывает. Дмитрий Азаров поручил включить объект в программу развития сельских территорий.