Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией Республики Беларусь

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«Наши страны связывают самые дружеские, братские отношения. Залогом укрепления сотрудничества являются и взаимоотношения Президентов двух стран, которые создают дополнительные импульсы взаимодействию между государствами, между правительствами, между регионами. И, конечно, основа этих взаимоотношений сотни тысяч человеческих судеб, которые связывают наши государства», сказалГлава региона напомнил, что в настоящий момент подготовка Соглашения между Самарской областью и Республикой Беларусь вошла в финальную стадию. Местом его подписания рассматривается город Могилев, где в сентябре 2018 года состоится Форум регионов России и Республики Беларусь с участием глав двух государств.Единое экономическое пространство открывает широкие возможности для сотрудничества во всех сферах. Уже есть договоренности о реализации проектов в сельском хозяйстве, машиностроении, в производстве сельхозтехники.в свою очередь поблагодарил и лично главу региона и Правительство области за поддержку и заинтересованный подход к визиту белорусской делегации. Говоря об итогах прошлого года, он отметил, что товарооборот между Республикой Беларусь и Самарской областью вырос на 31%. При этом посол отметил, что наш регион «торгует лучше». Самарский экспорт составил 253 млн долларов, при этом белорусы поставили в губернию товаров на 136 млн долларов.«При вашей поддержке мы могли бы стремиться выйти на 640 млн долларов. Это уровень, которого мы достигли в 2012 году. Производственный, интеллектуальный потенциал вашего региона позволяет нам это сделать», - подчеркнул Игорь Петришенко.Среди совместных проектов стороны обсудили, например, модернизацию самарского трамвайного парка. Идея заключается в том, что на старую тележку устанавливаются новые машинокомплект, электродвигатель и электропривод, поставляемые из Беларуси. Работы будут производиться на самарской площадке. Фактически город получит новые трамваи. Таким образом предлагается переоснастить 340 трамваев. Эта схема позволяет сэкономить 35-40% средств по сравнению с закупкой новых машин. Подобное обновление белорусы уже помогли осуществить в Новосибирске.Кроме того рассматривались возможности закупок новых троллейбусов, автобусов и перспективного вида городского транспорта - электробуса - электрического автобуса.Речь шла и о налаживании сотрудничества между белорусскими производителями тракторов и самарской «Евротехникой», производящей сельскохозяйственную технику. Такая кооперация позволила бы выходить на внешние рынки с совместным конкурентоспособными продуктами.Заинтересовал главу региона белорусский опыт создания агрогородков - благоустроенных сельских населенных пунктов, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Такой опыт мог бы быть использован в области при реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».Также обсуждались перспективы сотрудничества в IT-медицине, в разработке наноспутников Самарским университетом совместно с белорусским Парком высоких технологий, развитии газомоторного транспорта, производстве оборудования для хранения, переработки и транспортировки зерна и ряд других вопросов.«Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие с Самарской областью по всем направлениям на эталонный для других регионов уровень. Надеюсь, с вашей помощью, Дмитрий Игоревич, мы это осуществим», - сказал белорусский посол, сообщает пресс-служба облправительства.