Дмитрий Азаров принял участие в заключительном этапе областного форума «Мы вместе! Мы за Россию!»

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В мероприятии приняли участие Герои Социалистического Труда, Почетные граждане Самарской области и городского округа Самара, Ветераны комсомола, представители молодежных общественных объединений. Форум организован по инициативе общественной организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество» и при поддержке Правительства региона.Официальная часть началась с показа фильма о ветеранах-комсомольцах, которые многое сделали для страны и Самарской области. Теперь их эстафету принимает современная молодежь. Затем к собравшимся обратился глава региона. Дмитрий Азаров отметил, что с первых дней существования советского государства комсомол вдохновил молодое поколение самоотверженно строить свое новое будущее.«Энергия, энтузиазм комсомольцев дали колоссальный толчок следующему этапу индустриализации, мощнейшему промышленному росту в нашей стране. И уже на следующем этапе комсомольцы встали на защиту нашей Родины. Более 3,5 тысяч Героев Советского Союза — комсомольцы. Они верили, что наша страна будет процветающей, а новые поколения будут строить светлое будущее. Ради этого светлого будущего они отдавали свои жизни на передовой, трудились в тылу в городе Куйбышеве. Колоссальный подвиг комсомольцев 1940-х никогда не будет забыт в нашей стране».Отдельно руководитель области поприветствовал фронтовиков, принимавших участие в празднике. Он отметил особые заслуги Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Молодые люди, присутствующие в зале, встретили героя овациями.Глава региона напомнил, что именно руками комсомольцев, членов студенческих отрядов, принимавших активное участие во всесоюзных стройках, создавались стратегические предприятия и нашего региона. Эти предприятия и сегодня являются основой экономики Самарской области, позволяющие развиваться и создавать социальную базу для всех жителей губернии.«Конечно, эти идеи и традиции не могли пропасть. И даже в смутные «девяностые» комсомольский дух был сохранен. И сегодня новое поколение подхватило идеи комсомола», - сказал Дмитрий Азаров.Он также напомнил, что совсем недавно Президент Владимир Путин встречался с добровольцами и волонтерами. По инициативе Президента 2018 год объявлен город волонтера и добровольца в России.«Мне кажется это очень символичным. Наконец это словосочетание – «комсомольцы-добровольцы» обрело новый смысл. И сегодня здесь присутствуют как комсомольцы, так и добровольцы, люди энергичные, объединенные единой идеей – творить добро, приходить на помощь каждому, кто в ней нуждается, строить и укреплять наше государство, а если это понадобится - быть готовыми встать на защиту Родины. И я особо хочу отметить тех молодых людей, которые сейчас создают новую историю нашего региона», - отметил Дмитрий Азаров.По мнению главы региона, именно преемственность поколений закладывает основу для дальнейшего движения вперед, создания государства равных возможностей для каждого.В ходе торжественного мероприятия руководитель области вручил награды - почетные знаки, грамоты и благодарности губернатора. Праздник завершился большим концертов, в котором приняли участие известные творческие коллективы области, сообщает пресс-служба облправительства.