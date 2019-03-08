Дмитрий Азаров поздравил жительниц региона с Международным женским днем

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Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой самые светлые, жизнеутверждающие начала, хранительницей которых во все времена была женщина, пробуждает самое искреннее чувство благодарности к нашим матерям, женам, дочерям, сестрам, коллегам и единомышленникам.Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были бы успешны. Работая на самых ответственных участках, вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение находить нестандартные и эффективные решения.Но самое великое чудо на земле – это способность женщины давать жизнь, ее материнское предназначение. Именно вам, нашим верным спутницам жизни, мы -мужчины, обязаны радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах.Сегодня многое делается для того, чтобы в Самарской области, стране в целом, было как можно больше больших, дружных семей. На государственном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, защиты матери и ребенка. По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина стартовало «Десятилетие детства», национальные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни людей, воспитание здорового и всесторонне развитого поколения юных граждан. В ближайшие годы в регионе будут построены новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и культурные центры, продолжится благоустройство парков, скверов и бульваров. Убежден, вместе мы сможем добиться всех поставленных целей!Дорогие женщины! Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, неравнодушие и житейскую мудрость, самоотверженный труд и заботу о будущем. Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый день светлым и счастливым!От всей души желаю Вам весеннего настроения, цветов, улыбок, исполнения желаний! Крепкого здоровья, любви, благополучия Вам и Вашим близким!Губернатор Самарской областиД.И.Азаров