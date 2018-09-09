Дмитрий Азаров поздравил жителей Самары с Днем города

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Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем города. Днем Самары!Этот праздник объединяет многих – не только жителей нашего города, но и тех, кто считает Самару Родиной своих предков, кто чувствует причастность к нашему городу, находясь даже за сотни и тысячи километров. Но, конечно, в первую очередь, это праздник горожан – людей, которые родились и выросли на этой земле. Тех, кто своим трудом формирует успешное будущее Самары.Всем гостям и туристам нравится наша уникальная архитектура, тенистые улицы и самая красивая набережная. Но только мы с вами знаем, как бьется сердце Самары. Как падают листья в скверах, как шумит река весной в половодье и как ходить пешком зимой «за Волгу».Мы живем в Самаре, и мы живем Самарой. Мы дышим историей города. Его наследием, его традициями. И мы их продолжаем!Буквально за один год наша Самара стала городом-праздником, в который невозможно не влюбиться. Бразильцы, сербы, шведы испанцы, колумбийцы, уругвайцы, англичане, австралийцы – тысячи людей остались в восторге от Самары. И не только благодаря Чемпионату мира по футболу: благодаря вам. Людям, которые смогли раскрыть всю красоту Самары, принять гостей с радушием и теплотой.Бытует мнение, что в Самаре живут самые красивые девушки. Полностью его поддерживаю. Более того: у нас самая талантливая молодежь, самые прорывные идеи и самые добрые намерения. Все мы, день за днем, делаем наш город лучше. Мы подтвердили славу гостеприимной Самары всему миру. Мы доказали стране, что всегда были и будем крепким, устойчивым регионом, умеющим справляться с задачами мирового масштаба.Самара – это мы сами. Наша работа и вера. Наши поступки и надежды. Наше прошлое, настоящее и будущее.С праздником вас, дорогие земляки! С днем города!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров