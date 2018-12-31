Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
31 декабря 2018 11:28
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Уходит в историю 2018 год. Для Самарской области, для нас с вами он совершенно точно был историческим.
В этом году мы смогли воплотить в жизнь мечту, которая еще несколько лет назад казалась несбыточной. Самарская область принимала Чемпионата Мира по футболу. Наши улицы раскрасились в цвета флагов разных стран. Болельщики увидели нашу красавицу-Волгу и гостеприимную самарскую землю, прониклись нашей открытостью и добротой, были покорены самарским радушием. Мы вместе творили историю. И мы совершенно точно оставили в ней добрый след.
В уходящем году Самарская область получила огромный импульс к развитию. Нам удалось закрепить позитивную динамику в экономике и социальной сфере, сделать мощный задел на годы вперед. Вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады, школы и больницы, преображаются улицы и общественные пространства. Мы запустили новые производства и создали тысячи рабочих мест. Мы разработали стратегию развития региона и теперь точно знаем, какой хотим видеть Самарскую область.
За каждым из этих достижений стоит труд тысяч людей. От души благодарю каждого, кто внес достойный вклад в развитие Самарской области. Убежден — мы можем гордиться результатами работы и смело строить планы на будущее.
2019 год станет для нас временем больших свершений. Мы приступим к реализации приоритетных национальных проектов, предложенных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Они касаются важнейших направлений — сохранения здоровья, поддержки семей с детьми, развития среднего и высшего образования, роста промышленности, внедрения инноваций, а также благоустройства, строительства, сохранения природных богатств.
Убежден — по каждому из этих направлений мы сможем добиться серьезных успехов. Главное – упорно и с удовольствием трудиться, уверенно смотреть в будущее, использовать каждый день с максимальной пользой — на благо каждой семьи, на благо России!
Дорогие земляки! Новый год – это прекрасный повод спросить себя: что на самом деле главное? Счастье близких и друзей. Любимая работа и радость побед. Крепкое здоровье и уверенность в своих силах. Благополучие родных и процветание России. У каждого из нас в этот Новый год есть свое желание. И я искренне надеюсь, что эти желания обязательно сбудутся.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, достатка, мира, любви и процветания! С Новым 2019 годом!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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Комментарии
Социум
31 декабря 2018 14:12
Чемпионат Мира. Социум
0
31 декабря 2018 12:25
В самолет лучше не брать с собой бутерброды и другую домашнюю еду, это может привести к отравлению и испортить предстоящий отдых. Социум
77
31 декабря 2018 11:28
Губернатор отметил, что в уходящем году регион получил огромный импульс к развитию. Социум
112
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31 декабря 2018 12:07
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