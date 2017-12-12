Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции Российской Федерации

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24 года назад в нашей стране была принята Конституция. Утверждение этого документа ознаменовало новый этап в истории России, обозначило базовые принципы и ценностные ориентиры нашего общества. Этот документ стал результатом большой научной и экспертной работы, но, что не менее важно, - был сформулирован в результате общественного договора о путях долгосрочного развития России.Основной документ, ставший ядром правовой системы государства, впервые признал высшей ценностью человека, поставил на первое место его права и свободы. Сегодня Конституция защищает интересы каждого гражданина нашей страны. Ценности, определенные в ней, оказывают влияние на все сферы жизни общества - охраняют труд и здоровье людей, обеспечивают поддержку семьи и детства, укрепляют духовно-нравственные основы и многовековые традиции нашего государства.Дорогие земляки! Конституция была создана и утверждена в интересах каждого гражданина нашей огромной многонациональной Родины. И гражданский долг каждого из нас – уважать и чтить основной закон Российского государства. Конституция дает нам не только права и свободы, но и налагает обязанности, определяет ответственность каждого гражданина за поступательное развитие страны. Рассчитываю на то, что, твердо зная свои права и умея их отстаивать, каждый из нас будет столь же принципиален в соблюдении прав других граждан, уважении к законам и правовым нормам нашего общества.Никто, кроме нас самих, не сделает нашу страну успешной и процветающей. Убежден – только вместе, ежедневным трудом на благо родного края, мы сможем добиться устойчивого движения вперед, стабильного развития Самарской области и всей России!Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, мира и добра!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров