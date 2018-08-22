Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем государственного флага РФ

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Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И.Азаров

Поздравляю вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации!Наш триколор, являющийся одним из главных символов России – сильной, независимой, свободной державы, – многие годы вдохновляет россиян на трудовые и ратные подвиги, выдающиеся научные, культурные и спортивные достижения.Под этим флагом мы болели за сборную России на Чемпионате мира по футболу, который показал всему миру открытость нашей страны, способность на самом высоком уровне проводить мероприятия общемирового значения, наше традиционное радушие и гостеприимство. Убежден, что наш флаг и впредь будет символизировать победы нашей страны – в экономике и науке, спорте и искусстве.Сегодня от каждого из нас зависит, в какой стране мы будем жить через пять, десять, двадцать лет, какой будет Самарская область, наша с вами малая Родина.Уверен, что вместе мы сможем достичь значимых результатов в развитии страны и региона, сделать нашу жизнь более счастливой, комфортной и благополучной.Чтобы добиться этого, важно воспитывать в наших гражданах, в подрастающем поколении трепетное, уважительное отношение к государственной символике, российскому флагу. В этом проявляется любовь к нашему народу, его истории, традициям и духовному наследию, к памяти тех, кто строил и защищал наше могучее государство.От всей души желаю вам мира, добра, здоровья, оптимизма и жизненных успехов