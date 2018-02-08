Дмитрий Азаров поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки Он отмечается 8 февраля 2018 года.

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Этот праздник имеет для нашего региона особое значение. Самарская область по праву считается одним из ведущих научных центров нашей страны. Наши земляки вносят достойный вклад в развитие российской науки. Всего в Самарской области работают 4 академика РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 875 докторов наук и 3343 кандидата наук. Это огромный интеллектуальный ресурс, направленный на развитие и процветание нашего государства.Сегодня развитие отечественной науки является одним из ведущих направлений государственной политики. Задачу формирования инновационной среды для создания перспективных научных проектов обозначил Президент страны Владимир Владимирович Путин. Правительство Самарской области безусловно будет и впредь способствовать решению этой актуальной задачи.Мы гордимся богатой историей и славными традициями самарских вузов, их мощнейшим научно-образовательным потенциалом, той высокой оценкой, которую университеты региона получают на российском и международном уровне. Уверенно поднимается в рейтингах, стремясь войти в число лучших вузов мира, Самарский национальный исследовательский университет. Два сильнейших вуза - Самарский государственный технический университет и Тольяттинский государственный университет - получили статус опорных, а Самарский государственный медицинский университет является опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера.Уверен, что высокий интеллектуальный потенциал, опыт, талант и целеустремленность самарских учёных, наличие признанных научных школ станут прочной основой дальнейшего экономического развития нашего региона и всей России, повышения качества жизни людей.Уважаемые работники научной сферы! Выражаю вам искреннюю благодарность за преданное служение своему призванию, за настойчивость и целеустремленность в работе, неустанный творческий поиск. Желаю вам дальнейших успехов в интеллектуальном труде, заслуженного признания таланта, вдохновения и благополучия. Пусть ваша работа на благо отечественной науки всегда будет интересной и востребованной, и пусть результаты ваших исследований служат только во благо человечеству!"Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров.