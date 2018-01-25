Дмитрий Азаров поздравил студентов с Днем российского студенчества

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В современном, стремительно меняющемся мире желание и способность учиться - одна из наиболее востребованных компетенций. Поэтому студенчество, объединяющее в своих рядах самых активных, талантливых, уверенных в своих силах представителей молодежи, - это важнейший интеллектуальный ресурс нашего региона и страны.Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно молодое поколение может изменить мир и привнести в него новаторские идеи. А добиваться успеха в будущем будут те, кто не только обладает глубокими знаниями, но и способен креативно мыслить и работать в команде.Сегодня на всех уровнях создаются условия для раскрытия потенциала каждого талантливого молодого человека. Этому помогает целый ряд проектов - «Лидеры России», программы формирования кадровых резервов, «Студент года». Хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи стал форум ПФО «iВолга». Широкие возможности перед студентами открывает олимпиада «Я — профессионал», победители которой смогут поступать в магистратуру и аспирантуру, трудоустраиваться в лучшие компании нашего региона и страны.Отрадно, что сегодня, в год, объявленный главой государства Годом добровольца и волонтера, наши студенты являются движущей силой многих общественно-значимых событий - участвуют в подготовке к Чемпионату мира по футболу, выражают желание стать общественными наблюдателями на выборах Президента страны.Дорогие друзья! Студенческие годы – это самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека, когда закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов. Уверен, что ваши знания, инициативность, энергия, позитивный настрой, активная гражданская позиция будут и дальше работать во благо нашего региона.От всей души желаю вам реализации самых смелых планов, здоровья, достижений в учебе и жизненных успехов! Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты!Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Д.И. Азаров