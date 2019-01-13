Дмитрий Азаров поздравил работников российской печати

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Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем российской печати!Роль медиа в современном мире очень велика. С каждыми годом становятся совершеннее технологии и средства связи, растет число каналов коммуникации и вариантов получения информации. В этих условиях труд медиа приобретает особую ценность. Журналисты не только оперативно предоставляют людям самую актуальную, востребованную информацию о регионе, стране и мире, но и поднимают серьезные проблемы, волнующие наших граждан, формируют общественное мнение, обеспечивают «обратную связь» между властью и обществом.Искренне благодарен региональному медиа-сообществу за каждодневный добросовестный труд, ответственное отношение к работе, творческий потенциал и умение выделить главное в море информации. В своих газетных публикациях, теле- и радиосюжетах, в материалах электронных СМИ вы изо дня в день запечатлеваете живую, подлинную историю нашей губернии, самые яркие, значимые ее страницы.2018 год был богатым на важные события. Наша губерния достойно провела выборы Президента страны, обеспечив их полную открытость и прозрачность. И, конечно, приняла событие мирового значения — игры Чемпионата мира по футболу. Работники СМИ освещали все стадии подготовки и проведения этого масштабного праздника. Спасибо тем, кто даже в самые сложные моменты не терял оптимизма и верил в то, что Чемпионат состоится на самарской земле, делился этой уверенностью с нашими земляками. Во многом благодаря вашему труду, своевременному информированию жителей мы смогли достойно подготовиться к приему гостей, что было признано экспертами во всем мире. И, конечно, ваши статьи, фотографии и сюжеты о Чемпионате навсегда войдут в историю Самарского края и всей нашей страны.Мы гордимся достижениями самарских журналистов, о высоком уровне которых свидетельствуют итоги впервые прошедшего у нас финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2018», многих других профессиональных конкурсов. Особо хочу отметить наши муниципальные газеты и телеканалы, работающие в малых городах и районах области. В них трудятся настоящие подвижники, люди, всей душой влюбленные в родной край и свою журналистскую профессию.Рассчитываю, что наше медиа-сообщество внесет весомый вклад в решение задач, стоящих перед регионом в ближайшие годы. А сделать нужно очень многое. Нам вместе предстоит вовлечь наших земляков в реализацию национальных проектов и стратегических целей, с максимальной полнотой реализовать огромный трудовой, экономический, духовный потенциал нашей губернии. Убежден — вместе мы сможем справиться с задачами любой сложности!Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и новых творческих высот!Губернатор Самарской областиД.И. Азаров