Дмитрий Азаров поздравил мусульман губернии с праздником Курбан-байрам
21 августа 2018 10:59
113
Во вторник, 21 августа, мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку, в этом году в нем принимают участие 64 жителя нашего региона. Накануне паломники совершили восхождение на гору Арафат, а сегодня рано утром совершили символичное кидание камнями и таваф (семикратный обход вокруг Каабы).
В Самарской области главное праздничное мероприятие прошло в Самарской Соборной мечети, где собрались сотни верующих. С Курбан-байрамом мусульман региона поздравил Глава Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сердечно хочу вас поздравить с священным праздником Курбан-байрам. На протяжении веков этот праздник дает крепкую духовную основу для всех людей, возвращает нас к традициям предков, укрепляет дух и веру людей», – обратился к самарским мусульманам руководитель области. Глава региона добавил, что на протяжении многих веков на Самарской земле живут люди разных вероисповеданий, разных национальностей, но всегда, во многом благодаря духовным основам, которые дает вера, люди живут в мире и согласии. «Мусульманские общины, духовное управление мусульман губернии активно развивается, строятся новые мечети, совершенствуется религиозное исламское образование, укрепляются традиции. Благодарю муфтия Талипа хазрат Яруллина за сохранение единства мусульманской общины на основе традиционных исламских ценностей на Самарской земле», – сказал Дмитрий Азаров.
Председатель регионального духовного управления мусульман Талип-хазрат Яруллин в ответ пожелал Главе региона успехов в работе. «Совместно мы сумеем многое сделать и, я уверен, каждый из нас сделает все необходимое, чтобы на территории нашей области был мир и покой, царило согласие и процветание», – сказал муфтий.
Праздничные мероприятия, посвященные Курбан-байраму, продлятся у мусульман до 25 августа, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Департамент информационной политики региона
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 августа 2018 13:54
Двухлетнюю девочку мать ребенка вывезла из Украины. Социум
58
21 августа 2018 13:14
Мероприятие состоится в "Экспо-Волге". Социум
115
21 августа 2018 11:57
Его посетили гости из Радищевского района Ульяновской области и из города Балаково Саратовской области. Социум
100
Здравоохранение
21 августа 2018 11:59
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
85
21 августа 2018 11:11
Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Здравоохранение
97
20 августа 2018 17:54
Мобильная бригада специалистов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и... Здравоохранение
175
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
631
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
900
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
496
Туризм
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
109
14 августа 2018 13:26
Выплаты туристам пока не производятся. Туризм
296
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
359
Образование
20 августа 2018 11:41
Сервис объявлений Юла выяснил, сколько стоит самарцам отправить детей в школу в этом году. Образование
218
18 августа 2018 11:37
Всего в перечень вошли почти 3 тысячи образовательных учреждений. Образование
386
16 августа 2018 21:09
Такие технологии применялись в течение последних семи лет, сейчас же речь идёт о полном переходе. Образование
410
Культура
21 августа 2018 13:39
Театральное шоу растянется на 5 дней. Культура
71
21 августа 2018 12:23
Впервые в составе карнавального шествия проедут цветочные платформы с прекрасными композициями. Культура
150
21 августа 2018 09:44
Основную часть экспозиции составляют оригиналы российских журналов середины и второй половины XIX века из фондов библиотек Культура
115
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
104
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1071
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1296
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
590
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1169
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
892
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1527
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1308
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1347
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
660
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
702
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
487
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1898
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1904
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3508
Мероприятия