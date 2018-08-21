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Дмитрий Азаров поздравил мусульман губернии с праздником Курбан-байрам

21 августа 2018 10:59
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Дмитрий Азаров поздравил мусульман губернии с праздником Курбан-байрам Праздничные мероприятия, посвященные Курбан-байраму, продлятся у мусульман до 25 августа.
Праздничные мероприятия, посвященные Курбан-байраму, продлятся у мусульман до 25 августа.

Во вторник, 21 августа, мусульмане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку, в этом году в нем принимают участие 64 жителя нашего региона. Накануне паломники совершили восхождение на гору Арафат, а сегодня рано утром совершили символичное кидание камнями и таваф (семикратный обход вокруг Каабы).

В Самарской области главное праздничное мероприятие прошло в Самарской Соборной мечети, где собрались сотни верующих. С Курбан-байрамом мусульман региона поздравил Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сердечно хочу вас поздравить с священным праздником Курбан-байрам. На протяжении веков этот праздник дает крепкую духовную основу для всех людей, возвращает нас к традициям предков, укрепляет дух и веру людей», – обратился к самарским мусульманам руководитель области. Глава региона добавил, что на протяжении многих веков на Самарской земле живут люди разных вероисповеданий, разных национальностей, но всегда, во многом благодаря духовным основам, которые дает вера, люди живут в мире и согласии. «Мусульманские общины, духовное управление мусульман губернии активно развивается, строятся новые мечети, совершенствуется религиозное исламское образование, укрепляются традиции. Благодарю муфтия Талипа хазрат Яруллина за сохранение единства мусульманской общины на основе традиционных исламских ценностей на Самарской земле», – сказал Дмитрий Азаров.

Председатель регионального духовного управления мусульман Талип-хазрат Яруллин в ответ пожелал Главе региона успехов в работе. «Совместно мы сумеем многое сделать и, я уверен, каждый из нас сделает все необходимое, чтобы на территории нашей области был мир и покой, царило согласие и процветание», – сказал муфтий.

Праздничные мероприятия, посвященные Курбан-байраму, продлятся у мусульман до 25 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Департамент информационной политики региона

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