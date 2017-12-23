Дмитрий Азаров поздравил личный состав ГУ МЧС РФ по Самарской области с Днем спасателя
23 декабря 2017 10:09
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27 декабря 2017 года Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнится 27 лет. В преддверии профессионального праздника российских спасателей в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, а также руководители силовых ведомств Самарской области.
Выступая на торжественном собрании, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко зачитал поздравление Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова и лично поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с наступающим профессиональным праздником.
«Поздравляю личный состав Главного управления с нашим праздником, с днем образования МЧС! Я горжусь своим личным составом, который выполняет задачи на территории Самарской области не жалея ни себя, ни своих сил, ни своего личного времени, делая все для того, чтобы жители Самарской области чувствовали себя в безопасности и были защищены от чрезвычайных ситуаций. 2017 год мы заканчиваем с положительными результатами, у нас наблюдается снижение количества пожаров, гибели людей, что является самым главным, ведь человеческая жизнь бесценна. В этом году мы получили новые образцы техники, новое пожарно-спасательное вооружение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Мы гордимся теми результатами, которых достигло Главное управление», – отметил в поздравлении начальник Главного управления.
Дмитрий Азаров в своем выступлении поблагодарил личный состав за четкую и слаженную работу, за готовность прийти на помощь в самой сложной ситуации, ценой угрозы собственной жизни выручить людей, оказавшихся в беде.
«Люди, проживающие на территории региона, чувствуют, насколько серьезно вы относитесь к исполнению своего профессионального и гражданского долга, обращаясь к вам в трудной жизненной ситуации и справедливо надеясь на помощь в решении проблем различного масштаба. И вы знаете, что завоевать такую безупречную репутацию среди людей дорогого стоит, что не менее важно, чем признание ваших заслуг на государственном уровне», - отмечал в поздравлении Дмитрий Игоревич. - «Сегодня Главное управление МЧС России по Самарской области динамично развивается, создаются новые подразделения, происходит оснащение новой техникой и специальным снаряжением, реализуется реформа контрольно-надзорной деятельности, призванная значительно повысить эффективность и результативность работы многих ведомств. Уважаемые спасатели, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в вашей нелегкой, но такой необходимой людям службе. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, добра в ваших домах и семьях. Благодарю вас за то, что я всегда уверен, что в самой сложной ситуации есть рядом надежные офицеры, которые знают, как действовать оперативно, как принимать решения и брать на себя ответственность, как выйти из самой сложной ситуации. Спасибо за службу!»
В торжественной обстановке ряду сотрудников были присвоены почетные звания.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан обращаясь к присутствующим, отметил, что спасатели Самарской области образцово исполняют свой долг, рискуя собственной жизнью, решают задачи по спасению людей, что очень важно для нашего государства. Сергей Яковлевич выразил уверенность в том, что поставленные Президентом и Правительством Российской Федерации задачи будут и впредь успешно выполняться сотрудниками МЧС России.
Поздравил сотрудников ведомства и председатель Виктор Сазонов.
«Вы люди удивительной профессии, в которую идут поистине очень смелые, героические люди, готовые ради спасения других людей рисковать собственной жизнью. Ваша работа высоко оценивается жителями Самарской области. Какая бы беда ни случилась, люди верят и знают, что к ним придут на помощь спасатели», - подчеркнул Виктор Фёдорович.
В продолжение торжественных мероприятий состоялось награждение личного состава, особо отличившегося в службе.
Награжденным вручены благодарственные письма Губернатора Самарской области, главного федерального инспектора по Самарской области, благодарности Самарской Губернской Думы, почётные грамоты начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, ведомственные медали.
После завершения официальной части мероприятия перед присутствующими выступили с концертными номерами известные артисты и творческие коллективы Самарской области.
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